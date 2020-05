Num discurso pessoal, por vezes humorístico, a pediatra Joana Martins conta-nos como é o dia a dia de uma profissional de saúde em plena pandemia do vírus SARS-CoV-2. Este é o décimo primeiro episódio:

Um pouco por todo o lado proliferam os relatos de profissionais de saúde apreensivos sobre a atual mudança de estratégia. Retomar, faseadamente, a vida tal como ela era não se faz sem algum nível de apreensão e ansiedade.

O meu exemplo não é propriamente o mais espetacular, ou o mais ilustrativo, mas gostava de relatar as maiores dificuldades que senti nestes últimos dias. Somos uma família de profissionais de saúde, os dois médicos, com especialidades diferentes e temos dois filhos, um com 4 anos e outro com quase 2. Com o encerramento das escolas, combinámos os nossos horários para nos mantermos a trabalhar.

No início, senti que estava a tomar a decisão errada. Muitos dos meus colegas optaram por separar-se dos filhos, pelo medo do contágio. Fui talvez egoísta, porque sinceramente não consegui prescindir do meu oásis de bem-estar no meio da tempestade. É também pelos miúdos, os meus, que faço o que faço. Eles dão sentido à minha vida profissional. Separar-me deles seria um preço demasiado alto. Não sei se conseguiria manter a sanidade mental no meio disto tudo.

À medida que os turnos se foram acumulando, percebi que trabalhar de noite, passar os doentes, correr para casa, render o marido e permanecer acordada com os miúdos, alimentá-los, brincar com eles, ensinar-lhes alguma coisa engraçada, foi o maior desafio que já enfrentei. Uma noite, faz-se. Duas noites, fazem-se com custo. Três noites na mesma semana, bem, cá vos digo, uma pessoa arrasta-se. E não sou só eu que faço isto.

Centenas, milhares de profissionais de saúde têm vidas assim. O problema é que com a adrenalina de reorganizar tudo, enfrentar tudo, segurar todas as pontas dentro da lógica de preparação para a catástrofe, tudo se faz, tudo se organiza, tudo se aguenta. Mas as medidas de confinamento tomadas pela tutela mudaram o jogo. Controlaram o contágio e conseguimos efetivamente aplanar a tal curva que tanto falámos. Mas a verdade é que, com o aplanamento da curva, deixámos uma corrida de velocidade, para nos instalarmos numa maratona. E a preparação não é a mesma.