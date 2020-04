O que ficámos a saber hoje em Portugal?

- Mais 31 mortes e 349 casos

Portugal regista hoje 535 mortes associadas à COVID-19 e 16.934 infetados, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Relativamente a domingo, há um aumento de 31 mortes (subida percentual de 6,2%) e 349 casos confirmados (aumento percentual de 2,1%).

- Nova orientação da DGS admite uso de máscaras por todas as pessoas em espaços fechados

Numa orientação publicada hoje, a Direção-Geral da Saúde admite o uso de máscaras por todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores fechados com várias pessoas, como medida de proteção adicional ao distanciamento social, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória.

- Levantamento do cordão sanitário em Ovar só quando houver certezas, diz ministra

A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou hoje que a decisão sobre o levantamento do cordão sanitário no concelho de Ovar só será tomada quando se tiver a certeza de que se está “a ir no sentido certo”.

- Voltar ao trabalho de máscara entre outras medidas: personalidades pedem regresso controlado da economia

Profissionais de saúde, empresários e gestores apelam ao regresso controlado do funcionamento da economia e propõem uma série de medidas como o uso generalizado de máscaras e das novas tecnologias para controlar uma nova vaga de infeções por COVID-19.

O que ficámos a saber hoje no resto do mundo?

- Novo coronavírus é dez vezes mais letal que o vírus da gripe A

O novo coronavírus - o SARS-CoV-2 - é dez vezes mais letal do que o vírus responsável pela gripe A (H1N1), surgido no final de março de 2009 no México, disseram esta segunda-feira as autoridades da Organização Mundial da Saúde (OMS), pedindo uma suspensão "lenta" do confinamento mundial. "Os dados recolhidos em vários países dão-nos uma imagem mais clara deste vírus, do seu comportamento, da maneira de contê-lo. Sabemos que a COVID-19 se espalha rapidamente e sabemos que é letal: dez vezes mais do que o vírus responsável pela pandemia de gripe de 2009", declarou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em conferência de imprensa virtual a partir de Genebra, mensagem que foi republicada depois no Twitter.

- Itália ultrapassa os 20 mil mortos

Itália atingiu hoje as 20.465 mortes associadas ao novo coronavírus, ao ter contabilizado 566 óbitos nas últimas 24 horas, um número superior aos 431 registados no domingo, divulgaram hoje as autoridades italianas. O número diário de óbitos divulgado no domingo (431) pela Proteção Civil italiana tinha sido o mais baixo registo em três semanas.