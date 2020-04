Nas suas recomendações publicadas esta segunda-feira (13), a Academia Nacional de Ciências Leopoldina defendeu um retorno "em etapas" à normalidade se, em particular, os números de novas contaminações "estabilizarem num nível baixo" e se "medidas de higiene forem mantidas".

É com base nas conclusões desta instituição que a chanceler Angela Merkel de deve pronunciar na quarta-feira, junto com os chefes dos 16 estados regionais, sobre as medidas de contenção lançadas em meados de março e planeadas até 19 de abril.

No domingo, o ministro da Saúde, Jens Spahn, sugeriu uma redução nas medidas coercitivas, mais ou menos rigorosas dependendo da região, que afetam mais de 80 milhões de alemães e atingem severamente a principal economia europeia.

Depois da Páscoa, "será uma questão de ver como voltamos por etapas" a uma vida mais normal, disse ele, sem especificar, porém, que setores seriam privilegiados num primeiro momento.

A Academia Leopoldina, que se baseia nas opiniões de muitos especialistas em ciências exatas, mas também em ciências sociais, recomenda a reabertura "o mais rápido possível" das escolas fechadas desde 16 de março, a começar com as escolas de ensino básico e secundário.

Os exames escolares também devem ser realizados na medida do possível. A maioria das creches deve permanecer fechada.

Lojas e restaurantes também poderiam reabrir portas, bem como repartições públicas, desde que as "medidas de barreira", em particular a lavagem regular das mãos e o respeito do distanciamento social, sejam escrupulosamente respeitados.