O novo coronavírus - o SARS-CoV-2 - é dez vezes mais letal do que o vírus responsável pela gripe A (H1N1), surgido no final de março de 2009 no México, disseram esta segunda-feira as autoridades da Organização Mundial da Saúde (OMS), pedindo uma suspensão "lenta" do confinamento mundial.

"Os dados recolhidos em vários países dão-nos uma imagem mais clara deste vírus, do seu comportamento, da maneira de contê-lo. Sabemos que a COVID-19 se espalha rapidamente e sabemos que é letal: dez vezes mais do que o vírus responsável pela pandemia de gripe de 2009", declarou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em conferência de imprensa virtual a partir de Genebra, mensagem que foi republicada depois no Twitter.

Numa intervenção em que não falou de números nem dramatizou a pandemia, o responsável também não se mostrou contra o alivio de restrições que alguns países já anunciaram, e disse mesmo que a OMS publica na terça-feira uma atualização da estratégia de luta contra o novo coronavírus, que inclui os critérios que devem ser considerados pelos países que admitem amenizar as restrições.

Relaxar essas restrições só quando, disse, a transmissão do vírus estiver controlada, que o sistema nacional de saúde tenha capacidade de detetar, testar, isolar e tratar novos casos, que os riscos de contágio estejam minimizados, e que sejam implementadas medidas preventivas nos locais de trabalho, escolas, e outros locais com concentração de pessoas.

E depois, acrescentou ainda Tedros Adhanom Ghebreyesus, que os riscos de importação do vírus estejam controlados e que a população esteja empenhada e sensibilizada para as novas normas.

Em 2009, a gripe A foi responsável por uma pandemia com origem no México que se propagou por praticamente todos os países do mundo. Inicialmente designada de gripe suína, a gripe A é causada pelo vírus H1N1, uma agente infeccioso que fez milhares de mortos em 2009 e 2010 e que levou a OMS a declarar uma pandemia.

Vacina "segura e eficaz"

Para a OMS, é urgente e necessária uma vacina "segura e eficaz" para interromper totalmente a propagação da COVID-19, que já fez cerca de 115.000 mortos no mundo.

"A era da globalização significa que o risco de que se reintroduza e ressurja a COVID-19 pode continuar. No final, a produção e a distribuição de uma vacina segura e eficaz serão necessárias para interromper totalmente a propagação", ressaltou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Veja em baixo o mapa interativo com os casos de coronavírus COVID-19 em todo o mundo:

Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link.

A pandemia provocada pelo novo coronavírus causou pelo menos 114.539 mortes no mundo, desde que surgiu na China, em dezembro. Mais de 1.853.300 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 193 países e territórios, desde o início da epidemia.