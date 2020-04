"Este projeto surgiu da vontade de fotografar e não estar só no estúdio a editar, agarrado a um computador", começa por explicar Diogo Moreira ao SAPO Lifestyle. "Quis fazer um registo do momento que passamos, que fosse diferenciador, sabendo que não poderia entrar nas casas das pessoas. Foi um trabalho realizado com drone, à distância, com todos os cuidados e autorizações", assevera.

Designer de formação, este fotógrafo aveirense desde cedo percebeu que era atrás das câmaras que queria estar. Para além de gerir as duas marcas que fundou, a "Diogo Moreira Studio" e a "Sim, Aceito", o trabalho de Diogo Moreira faz parte da Coleção Berardo e pode ser visto em vários livros já editados.

Foi através do seu drone, um Dji Phantom 4 Pro, que captou várias dezenas de imagens em Aveiro e Ílhavo, duas das cidades do país com mais casos de infeções pelo vírus SARS-CoV-2 que causa a doença COVID-19.

O seu trabalho, que deu origem à série fotográfica "Retratos de 40ENA", pode ser visto e acompanhado nas suas páginas no Facebook e Instagram.

Veja algumas fotos

"Algumas pessoas contactei antes das fotografias, outras que vi à janela ou à varanda perguntei se autorizavam e a resposta foi sempre positiva e alegre", disse.

"O poder de fotografar terá um impacto ainda maior daqui a 20 anos, quando os mais novos olharem para este registo do passado, junto dos pais que lhes contam o quão duro foi este período para a humanidade", refere. "São para mim fotografias de uma vida e espero que para eles também", acrescenta.