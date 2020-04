Tal como tive medo quando recebi uma sépsis meningocócica no serviço de urgência. Estava grávida. Não queria dizer a ninguém no trabalho. Mas quando o miúdo entrou, nem me lembrei. Só quando fui chamada a fazer a medicação preventiva de contágio pós-exposição é que tive que dizer que não podia fazer a primeira linha de tratamento. Ainda me lembro do raspanete que levei da minha obstetra - "Então tu estás parva? Foste fazer o quê? Não havia mais ninguém para receber o doente?" - que sendo uma pessoa globalmente fofinha, ralhou comigo como a minha mãe ralharia. Ou pior. Porque tinha mesmo razão.

E é aqui que chegamos à pandemia pelo vírus SARS-CoV-2. Se tenho medo de ser infetada? Claro que sim. Se esse medo me paralisou? Claro que não. E porquê? Seguramente não foi por me sentir acima do comum dos mortais. Foi porque sinto que estou num ponto de enorme privilégio. Reparem, ao trabalhar num ambiente hospitalar altamente controlado, de porta fechada ao público, que recebe apenas os doentes muito graves, sei, à partida, quem é suspeito, quem não é. E tenho oportunidade de me equipar e proteger devidamente. Não há espaço para o laxismo ou para o optimismo infundado (do tipo: "isto não parece nada COVID-19").

Por isso, admito que a minha realidade é distante da dos meus colegas que vêem doentes sem proteção adequada, que têm viseira mas não têm máscara, que têm máscara mas não têm luvas. Eu tenho tudo. E a preparação combate o medo.

E compreendo os ajustes que têm que ser feitos: se não tenho material de proteção, devo auscultar o doente? Ver a garganta? E se o doente tosse para cima de mim? (O que na pediatria, meus amigos, é certo como os impostos e a morte...). Até que ponto, ao me proteger, estou a comprometer a minha capacidade de diagnóstico e, como tal, a errar mais? Como conviver com o medo de contágio e o medo de errar?

Por isso sim, compreendo o medo dos profissionais de saúde. Compreendo a solidão de sentir que não existe uma barreira eficaz entre o que fazemos profissionalmente e o risco de contágio. Compreendo que fazemos o melhor que sabemos, enquanto podemos.

Um artigo da médica Joana Martins, pediatra na Unidade de Cuidados Intensivos de Pediatria no Hospital D. Estefânia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central.

Série

- Episódio 1: Os preparativos

- Episódio 2: Casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão

- Episódio 3: Calor, nevoeiro, chichi, comichão... Enfim, parece tortura chinesa

- Episódio 4: A pandemia pôs o dedo na ferida (sem luvas)

- Episódio 5: Somos todos heróis, mas há uns mais do que outros

- Episódio 6: Sem ovos não há como segurar a omelete