Há milhões de pessoas em todo o mundo a não conseguir descansar à noite. Se sofre de perturbações do sono como insónias, apneia do sono ou síndrome das pernas inquietas, o mais indicado é que procure ajuda médica e, caso se justifique, faça um tratamento sob a orientação de um especialista. Ainda assim, em situações menos graves, pode recorrer a estratégias naturais que são capazes de o ajudar. Siga as recomendações do neurologista António Atalaia.

A alimentação que melhora o descanso

Os alimentos que ingere podem estar a impedi-lo de descansar à noite, como alertam inúmeros especialistas internacionais. António Atalaia, neurologista, refere as propriedades das nozes e de outros frutos secos por terem um efeito potenciador do sono. Os alimentos ricos em ferro, como a carne e o peixe, podem reduzir os sintomas da síndrome das pernas inquietas. Em contrapartida, "uma refeição pesada reconhecidamente não ajuda a dormir", alerta o médico.

O poder relaxante da fitoterapia

As plantas medicinais que os especialistas apontam como sendo as mais adequadas para o tratamento da insónia são o espinheiro-alvar, a valeriana, a papoila e a passiflora. Estas variedades botânicas podem ser ingeridas em cápsulas ou em infusão, juntas ou separadas, mas sempre após a recomendação de um médico ou um farmacêutico, já que podem interferir com outros tratamentos que o paciente possa estar a fazer ou com fármacos que esteja a tomar.

As essências florais que os especialistas recomendam

A lavanda é a essência floral amplamente mais recomendada para a insónia. Experimente infusões, óleos, perfumes e produtos de banho. Porque não vaporizar as almofadas e o quarto com essência de lavanda por exemplo? Um pequeno gesto que pode fazer toda a diferença! Nas últimas décadas, foram várias as investigações internacionais que associaram o uso de sprays, compressas, óleos, sais de banho e infusões a uma redução da ansiedade e do stresse noturno.

A acupuntura como alernativa a outros métodos

São poucos os que associam a acupuntura ao sono mas, como sucede em muitos países, esta terapêutica pode ser complementada facilmente em casa com massagens nas zonas onde são inseridas as agulhas como, por exemplo, na zona posterior do pescoço, a cerca de dois centímetros das orelhas. A parte externa do tornozelo, mais concretamente o ponto exato onde esta parte do corpo se une com o calcanhar, é outro dos sítios a que pode recorrer para o fazer.

Texto: Ana Catarina Alberto com António Atalaia (neurologista)