A época de exames seja de ensino secundário, seja de ensino superior, implica em si uma carga significativa de ansiedade para muitos estudantes. Naturalmente a ansiedade surge com base na avaliação e na sensação da possibilidade iminente de um mau resultado. Apesar disso, a ansiedade aos exames não é igual para todos os estudantes e para ser ultrapassada, precisa que exista consciência clara sobre tudo aquilo que a está a originar e dos fatores associados a essa ansiedade.

Assim, para ultrapassar a ansiedade aos exames, é essencial começar por:

1. Analisar os gatilhos associados à ansiedade

Mesmo que estejamos a ter em consideração uma ansiedade muito comum aos estudantes, ela pode ter contornos muito diferentes para cada um. É, por isso, essencial que, perante a ansiedade, cada estudante procure perceber o que a está a gerar. Pode, por exemplo, ser o medo de ter efetivamente um mau resultado, o medo de desiludir os pais ou de ficar aquém de uma determinada média. O importante é que ao tomar consciência dos gatilhos que despertam e amplificam a ansiedade, será mais simples elaborá-la e encontrar a estratégia certa para a combater;

2. Preparar e planear o estudo

Os exames implicam uma avaliação de conhecimentos, a ansiedade terá tendência a ser menor se o estudante se sentir altamente preparado. Por isso, um dos pontos essenciais para vencer a ansiedade aos exames, passa por uma preparação sólida, com métodos de estudos robustos, que permitam trazer segurança nos conhecimentos. Para além disso, é essencial que cada estudante tenha consciência de qual o seu tipo de aprendizagem e que, a partir daí, use os métodos mais adequados para si, sejam eles gráficos, sínteses ou outros. Sendo claro que uma boa preparação, alavancará a tranquilidade necessária para o momento de avaliação;

3. Expressar a ansiedade

Todas as nossas emoções precisam de encontrar um lugar para se expressar, o mesmo se passa com a ansiedade. É no momento em que temos espaço para falar sobre essa ansiedade, para a deixar sair de dentro de nós que ela tende a perder a expressividade. Por isso, perante a ansiedade aos exames, falar sobre essa ansiedade e sobre todas as sensações e angústias que ela pode estar a gerar, fará com com que a sua carga de intensidade diminua e com que, por isso, se torne mais simples de lidar.

É importante lembrarmo-nos que em época de exames é natural surgir alguns índices de ansiedade, no entanto é expectável que cada estudante consiga reunir as estratégias necessárias para lidar com essa ansiedade. Caso a ansiedade se torne tão expressiva que contamine o rendimento académico e a performance, poderá ser necessário pedir ajuda, para equilibrar a origem da ansiedade e garantir a contenção dos danos por ela provocada.

Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Sara Almeida, da Escola do Sentir.