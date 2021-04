Folar tradicional com erva-doce e canela

9. Pincele o folar com ovo batido e leve a cozer durante cerca de 30 minutos. Retire-o do forno depois de cozido e deixe arrefecer. Sirva-o morno ou frio.

7. Faça tiras com a massa que reservou e coloque-as no folar, sobre os ovos, pressionando-as suavemente para as fixar.

6. Molde o folar em forma de bola ligeiramente achatada. Pressione o centro com os dedos, formando uma cova. Coloque os ovos cozidos com casca nesse espaço.

Dicas

Adicione 50 gramas de nozes picadas à massa do folar no momento em que adicionar a farinha. Há quem o polvilhe com açucar enquanto morno. Também o pode salpicar com pepitas de chocolate preto minutos antes de o levar ao forno.