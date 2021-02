Caril de legumes e caju

Em poucos minutos prepara um saboroso caril generoso no uso de vegetais. A receita é de Joana Roque, autora do livro "Cozinha organizada, jantar na mesa".

Bacalhau fresco com molho de caril

Não é só com cura que o bacalhau é o nosso melhor amigo. Assim, fresco, limpo de peles e espinhas, é suculento e fica bem em qualquer receita.

Caril tikka de frango

Uma receita de inspiração oriental que beneficia de um atalho na cozinha. Um dos ingredientes principais, a tikka marinade paste, é de compra o que poupou a Alida Remtula, autora do prato, preparações demoradas. A sugestão é do blogue "No Cheat Day".

Caril rápido de legumes

Uma sugestão: deixe por uma vez a proteína animal de fora da refeição e aventure-se neste prato rico de sabores vegetais.

Caril fácil de frango

Em cerca de meia hora temos um prato delicioso, apurado e tão reconfortante na mesa. Para acompanhar? Basta um pouco de arroz basmati.

Caril de lentilhas vermelhas com pão naan

Uma receita que presta tributo à cozinha indiana. Sabores intensos, riqueza nas especiarias e sem proteína animal.

Medalhões de pescada em caril

Um prato leve mas carregado de aromas e cor. Faz a delícia de todas as mesas.