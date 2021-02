Chips de legumes

Estes chips são saudáveis e têm poucas calorias e baixo teor de açúcar.

Chips de tortilhas

Chips anti-desperdício que ficam prontos em minutos.

Cascas de maçã no forno

Se descascar maçãs não desaproveite as cascas. Faça este snack delicioso e cheio de fibras.

Chips de batata vitelotte, só vai precisar de 2 ingredientes

Com uma casca cor púrpura escuro, quase preto e um interior matizado de violeta e branco, as batatas violetas são mais doces do que as batatas comuns, assemelhando-se à batata doce e com um travo a castanha.

Chips de arroz

Uma deliciosa e saudável forma de termos à disposição um snack, para podermos ir trincando sem culpa.