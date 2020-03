Cascas de maçã no forno

Preparação

Lave bem as maçãs, de preferência deixando-as 20 minutos de molho com uma colher de sopa de vinagre e uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Enxugue-as bem com um pano.

Ligue o forno a 160 °C.

Descasque as maçãs para que a casca fique o mais fina possível (utilize, por exemplo, o descascador de cenouras para isso). Com um pano, retire o excesso de humidade.

Forre um tabuleiro grande com papel vegetal e disponha as cascas sobre ele. Se quiser polvilhe com um pouco de canela em pó.

Leve ao forno dez minutos. Passado esse tempo, retire o tabuleiro, vire as cascas e leve de novo ao forno durante mais dez minutos. Cuidado para não deixar queimar.

Apague o forno e deixe o tabuleiro lá dentro. As cascas acabam de secar com o calor residual.

Quando estiver frio, retire as cascas do tabuleiro, e coloque-as num frasco. Se estiverem bem acondicionadas conservam-se estaladiças durante duas ou três semanas.