De quando em vez o mundo da internet descobre a pólvora, embora ela já por cá ande há uns anos simpáticos. A estrela do momento no que respeita a receitas fáceis e caseiras é o reconfortante pão de dois ingredientes. Uma estrela que, contudo, não é cadente, pois há anos que circula com algumas variações, nomeadamente no que respeita ao número de ingredientes, como veremos mais à frente, nas três receitas que apresentamos.

Primeira sugestão, apenas dois ingredientes

No caso presente, os pães de dois ingredientes, recebem uma chávena de farinha, uma outra de iogurte natural. Como se vê, ingredientes em iguais porções, amassados juntos com as mãos (não custa, a massa é leve) até ganharem uma consistência homogénea.

Obtida a massa, divide-se em iguais porções (oito, por exemplo), rolando-as até obter a forma de pãezinhos. Disponha-as num tabuleiro de ir ao forno, enfarinhado. Querendo, antes de levar os seus pães ao calor, pincele-os com um ovo batido.

Também pode "brincar" com a massa e fazer, por exemplo, um pão maior entrançado ou um cacete.

Cinco minutos no forno a 180 ºC e estão prontos os seus pãezinhos.

Aileen Cox Blundell, autora de um multipremiado blogue irlandês, “Baby Led Feeding” dá-nos a sua receita.

Segunda sugestão, com seis ingredientes

Também o SAPO Lifestyle já havia apresentado anteriormente a mesma receita, embora com a adição de levedura biológica seca, azeite e ovo.