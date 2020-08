Chips de tortilhas

Preparação

Misture o azeite com os condimentos e pincele as tortilhas com esta mistura.

Corte-as em triângulos.

Cubra um tabuleiro com papel vegetal, pincele-o com azeite e transfira os triângulos para o mesmo.

Leve ao forno a 170 ºC até ficarem estaladiços.

Já está.

Esta receita é uma sugestão da To Good to Go.