Caril de lentilhas vermelhas com pão naan

Preparação

Comece por colocar o óleo de coco numa panela de fundo alto e ligue o lume na potência alta.

Assim que o óleo de coco estiver bem quente, junte as sementes de cominhos e frite até que comece a libertar o seu aroma. Estarão no ponto certo quando começarem a estalar como pipocas.

Coloque a cebola e refogue até que comece a ficar mole e translúcida.

Junte o alho e o gengibre e refogue mais um pouco.

Adicione o sal, a paprica, os cominhos em pó e o açafrão e misture bem.

Acrescente o concentrado de tomate e volte a misturar muito bem. Junte as lentilhas e o leite de coco, envolva na mistura e tape a panela, para que ferva durante 20 minutos.

Destape a panela e cozinhe por mais dez minutos.

Junte os coentros, previamente picados, e misture bem, para que se libertem os aromas.

Deixe descansar por cinco minutos e junte o sumo de lima.

Decore com um pouco de iogurte natural e com rodelas de malagueta vermelha.

Sirva com pão naan e com arroz basmati branco, aromatizado com anis (basta colocar o anis sobre do arroz, para lhe sentir o aroma).

