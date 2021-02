Surpreenda a sua cara-metade com uma refeição saborosa, romântica e consciente. Descubra a ementa completa

Sugiro uma refeição bem nutritiva, sem glúten, e muito saborosa. Com alimentos reais, de época e naturais. Os olhos também comem, por isso toda a refeição terá cores apelativas e com bastante vermelho, não fosse esta a cor da paixão, que potencia o amor e o bom funcionamento do coração.

Sem mais demoras, vamos às receitas.

Entrada - Croquetes de lentinhas

Estes Croquetes de lentilhas são ultra crocantes por fora e suaves por dentro, muito saborosos. Numa versão sem glúten e vegan. O difícil vai ser conter as doses, de tão apetitosos que são. São perfeitos para ter na mesa e ir petiscando com um molho bem delicioso. Uma excelente alternativa aos habituais croquetes, sem necessidade de serem fritos.

Além de serem deliciosos, estes croquetes de lentilhas são bastante nutritivos pelo aporte nutricional das lentilhas.

Croquetes de lentilhas. créditos: Green Smiles

Prato Principal - Risotto vermelho de cogumelos

Risotto vermelho de cogumelos é uma refeição vencedora. Há quem não goste de risotto? Um belo prato cremoso, saciante e muito saboroso.

Este risotto, para além de ser super delicioso, tem a beterraba como estrela principal. Usamos a beterraba, mas também a água de a cozer. É fantástica. Funciona como corante natural e dá, também, a cremosidade ao risotto. Uma receita muito simples e rápida de fazer. Delicia-nos com sabores suaves e sacia bastante pelo aporte nutricional dado pelo arroz.

Risotto vermelho de cogumelos. créditos: Green Smiles

Sobremesa - Brownie de batata-doce

Brownie de batata-doce é uma sobremesa que conquista sempre a audiência, consumido simples ou com uma bola de gelado ou pedaços de fruta. Este brownie de batata-doce é uma proposta bem decadente e deliciosa, sem qualquer culpa envolvida. Sem glúten ou qualquer tipo de farinha.

Sugestão de bebida: abra uma boa garrafa de vinho tinto.