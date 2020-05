Caril rápido de legumes

Preparação

Prepare os legumes: corte as cenouras em meias luas, os pimentos, a abóbora e as curgetes em cubos com cerca de 1 a 2 cm. Reserve.

Pique a cebola e o alho para um tacho. Adicione um fio de azeite e refogue durante cerca de cinco minutos, mas sem deixar que ganhe cor.

Adicione o caril em pó e misture com uma colher de pau. Deixe cozinhar, mexendo, por dois minutos.

Adicione os vegetais, à exceção do tomate, misture, tempere com um pouco de sal e deixe refogar por cerca de cinco minutos.

Adicione o tomate cortado em pedaços, misture e deixe cozinhar, com o tacho tapado durante cerca de 15 minutos.

Adicione o leite de coco e deixe ferver por mais cinco minutos, em lume brando, sem a tampa.

Retifique os temperos e sirva.

Notas: este prato fica ainda mais delicioso se acompanhado por arroz basmati. Caso goste, não hesite em adicionar uma malagueta fresca cortada em fatias fininhas. Para reaproveitar este prato, experimente adicionar-lhe esparguete cozido.