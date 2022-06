Os croquetes são a melhor forma de transformar legumes que ficaram esquecidos no frigorífico em algo bem mais empolgante: uns petiscos suaves por dentro e estaladiços por fora, que transbordam de sabor e são deliciosos como uma refeição leve.

Pode ser difícil sabermos que quantidade de puré de batata fazer. Felizmente, há uma solução deliciosa para as vezes em que exageramos – o suprassumo dos snacks reconfortantes. Uma sugestão da Too Good To Go.

Esta é a uma versão de um clássico português: Bacalhau à Brás. Nesta receita, o peixe é substituído por legumes, aproveitando as cascas, talos e folhas e vegetais. Um prato anti-desperdício proposto pela To Good To Go.

Os sabores do mar e da terra cruzam-se nesta torta deliciosa que pode servir de entrada ou de prato principal.

Os rolinhos são um snack versátil e saudável, perfeito para aqueles dias em que está muito calor. Recheie-os com os ingredientes que tiver à mão. Uma sugestão da Too Good To Go.

Joana Barrios, atriz e apresentadora também se fez cozinheira para nos apresentar receitas simples e caseiras. Neste caso uma tosta que aproveita o suculento molho do frango assado.

Fez demasiado arroz? Este estufado incrivelmente flexível proporciona-lhe o cenário perfeito para brilhar. Use esta receita como guia e adicione as sobras de legumes ou carnes que achar que ficam bem.

Cozeu demasiadas batatas? Transforme-as em Lángos: um delicioso frito que é saborosamente coberto com o que tiver no frigorífico. A sugestão é da Too Good To Go.

"Além de ter um sabor incrível, é bem mais saudável que uma quiche tradicional e fica super cremosa", conta-nos Alida Remtula, autora desta receita.

A fruta madura e as bolachas com vários dias ganham máximo fulgor nesta sobremesa descomplicada. A sugestão é da Too Good To Go.