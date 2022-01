Lángos húngaros, receita para aproveitar sobras de batatas

Preparação

Se as batatas ainda não estiverem cozidas, coza-as em água com sal até ficarem moles. Descasque-as, deixe-as arrefecer e, por fim, esmague-as.

Aqueça o leite numa caçarola até ficar morno. Retire do lume. Adicione o fermento e o açúcar e deixe dissolver. Deixe descansar durante três a quatro minutos.

Misture a farinha com as batatas esmagadas e o sal. Junte o preparado acima e vá mexendo até obter uma massa leve e bastante maleável. Deixe-a crescer durante 40 a 50 minutos, coberta por um tabuleiro de levar ao forno, até duplicar de tamanho.

Corte a massa em oito partes e estenda-as com as mãos e/ou com um rolo da massa. Molde numa forma oval e deixa crescer durante uns dez minutos.

Entretanto, aqueça o óleo a 170 °C, numa caçarola.

Coloque a massa no óleo, cuidadosamente, e frite de ambos os lados até dourar. Deixe arrefecer um pouco em papel de cozinha.

Sirva com os acompanhamentos que quiser.

Sugestão de toppings: deite por cima natas e queijo ralado, ou toma o frigorífico de assalto e faz uso dos restinhos que encontrar - cogumelos, fatias finas de fiambre, tomate, espargos, queijo feta, ou espinafres – tudo serve.