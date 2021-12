A Too Good To Go lançou recentemente um e-book com perto de 30 receitas criativas com um objetivo comum, o de minimizar o desperdício de alimentos. Do livro gratuito “REMIX: Receitas para reaproveitar alimentos”, apresentamos algumas sugestões.

Os croquetes são a melhor forma de transformar legumes que ficaram esquecidos no frigorífico em algo bem mais empolgante: uns petiscos suaves por dentro e estaladiços por fora, que transbordam de sabor e são deliciosos como uma refeição leve.

Recorrendo aos alimentos tropicais mais usados, como a banana e o coco, esta sopa evoca o sabor – e a diversão – dos climas mais quentes. Também é uma ótima forma de aproveitar as bananas em fim de vida: quanto mais madura a banana, mais doce a sopa. Uma sugestão To Good To Go.

Tem legumes a mais e quer usá-los? Só precisa de uma abóbora manteiga para os envolver num cremosa e colorido puré. Uma sugestão To Good To Go.

Pode ser difícil sabermos que quantidade de puré de batata fazer. Felizmente, há uma solução deliciosa para as vezes em que exageramos – o suprassumo dos snacks reconfortantes. Uma sugestão da To Good To Go.

Esta é a uma versão de um clássico português: Bacalhau à Brás. Nesta receita, o peixe é substituído por legumes, aproveitando as cascas, talos e folhas e vegetais. Um prato anti-desperdício proposto pela To Good To Go.