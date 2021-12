Grão-de-bico

Alimento que integra o grupo das leguminosas, o grão-de-bico apresenta-se como uma excelente fonte de proteína (25 g de leguminosas apresenta quantidade idêntica de proteína face a 30 g de carne). É fonte de glícidos de baixo índice glicémico, cuja ingestão contribui para a saciedade e controlo da glicémia e do peso. O grão-de-bico é, ainda, uma boa fonte de ácido fólico, potássio e ferro.

Iogurte

Derivado do leite, o iogurte apresenta a mesma composição nutricional. Contudo, por ser produzido a partir de fermentação, o iogurte caracteriza-se por ser um probiótico importante para a microbiota intestinal, com um papel positivo sobre o sistema imunitário. É fonte de proteína e cálcio.

Couve-portuguesa

Hortícola com forte contributo na cozinha nacional, a couve-portuguesa é pobre em calorias, mas rica em fibra, o que contribui para a saciedade. É, ainda, boa fonte de carotenos, vitamina C, potássio e cálcio.

Aveia

Tratando-se de um cereal, a aveia é uma boa fonte de hidratos de carbono, de baixo índice glicémico o que permite uma maior saciedade. Acresce que é igualmente rica em hidratos de carbono não digeríveis, constituindo uma boa fonte de fibra. Características que coadjuvam no controlo do peso. Para os indivíduos com doença celíaca, a aveia apresenta também a vantagem de ser um cereal sem glúten.

Quivi

Fruta rica em vitamina C (com valor superior, por exemplo, ao da laranja), o quivi contribui para o reforço do sistema imunitário. Dois quivis constituem aproximadamente uma porção de fruta (de acordo com a Roda dos Alimentos, a ingestão de frutas deve obedecer a três a cinco porções/dia).