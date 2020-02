Os iogurtes caseiros que não lhe vão gastar eletricidade

Preparação

Comece por aquecer o leite até ficar morno, não devendo superar os 50ºC.

Adicione um iogurte natural e misture bem, mas sem bater, até ficar completamente dissolvido no leite.

Distribua o preparado por copos, preferencialmente em vidro, e coloque-os dentro da panela de pressão (as panelas de pressão têm um melhor sistema vedante do que as panelas normais, pelo que retêm o calor por mais tempo. Também funciona na panela de pressão elétrica.

Adicione água a ferver, de forma a que cubra, pelo menos, os frascos até meia altura.

Feche a panela e deixe repousar durante umas oito horas. O ideal é preparar os iogurtes antes de ir dormir.

Passado o tempo de repouso, coloque as tampas nos copinhos e leve os seus iogurtes ao frio durante umas duas a três horas antes de consumir.