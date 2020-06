Hummus - receita básica

Preparação

Comece por preparar o tahini: coloque as sementes de sésamo numa frigideira ampla. Leve a fogo médio, mexendo de vez em quando, até ficarem douradas e começarem a soltar o cheiro típico do sésamo tostado.

Retire imediatamente do fogo e triture, num processador potente, até obter uma pasta.

Se a taça/copo do seu processador for muito grande, aumente a quantidade.

Assim que obtiver uma pasta, o tahini, guarde num frasco com fecho hermético.

Para o hummus, coloque o grão (preferencialmente grão-de-bico seco que demolhou e cozeu), os alhos, o sumo de limão, o azeite e uma pitada de cominhos no processador de alimentos ou no copo da varinha mágica e processe até obter um puré.

Tempere com um pouco de sal e pimenta.

Adicione o tahini e misture bem.

Já no prato/taça de servir, regue abundantemente com azeite e polvilhe com um pouco de colorau, sementes de sésamo e salsa fresca picada grosseiramente.

Pronto, agora use e abuse, em sanduíches, com bolachas de água e sal ou tostas, como dip para vegetais crus crocantes, ou até para dar sabor a sopas, por exemplo.

Conserve, durante dois a três dias, no frigorífico.

Esta receita insere-se num plano de cozinha tendente ao Desperdício Zero. Este, embora seja uma meta, a de reduzir os resíduos e desperdícios ao mínimo, também é um caminho. Neste, há objetivos: não descartar partes dos alimentos que são ricas nutricionalmente, preferir alimentos a granel, reaproveitar. Sempre que não for possível usar cascas e talos, reaproveite-os em caldos de vegetais. Procure formas criativas para reaproveitar embalagens de cartão e vidro. Reduza a utilização dos aparelhos de cozinha ao indispensável. Bom proveito.