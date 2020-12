Bacalhau enrolado em presunto e couve-portuguesa

Preparação

pré-aqueça o forno a 180 ºC.

Corte a parte mais alta da posta.

Escalde as folhas mais pequenas da couve portuguesa em água temperada com sal.

Enrole cada pedaço de bacalhau numa fatia de presunto e, depois, numa folha de couve. Ate com fio ou prenda com um palito.

Leve as trouxas ao forno, num tabuleiro com azeite, o alho esmagado, vinho do Porto e folhinhas de alecrim fresco.

Cubra com papel de alumínio. Quase no fim, ponha uma noz de Queijo Serra da Estrela sobre cada trouxa e deixe gratinar.

Sirva com batatinhas primor cozidas em água e sal, assim como com bagas de romã.

Regue com o azeite que ficou no tabuleiro. Decore com uma haste de alecrim.