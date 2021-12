Preparação

Numa taça grande, misture o puré de batata frio, o queijo ralado, o ovo, as ervas, 30 g de farinha, sal e pimenta.

Molde o preparado em panquecas do tamanho da palma da mão.

Coloque a restante farinha num prato raso e passe as panquecas de batata pela farinha, de ambos os lados.

Deite um fio de azeite numa frigideira ou caçarola de ferro fundido, em lume médio a alto (apenas a quantidade suficiente para cobrir o fundo).

Cozinhe as panquecas de puré de batata até ficarem estaladiças (cerca de três minutos de cada lado), acrescentando azeite se necessário.

Decore como preferir e sirva.

Notas: experimente uma versão com batata-doce e canela, excluindo o queijo e as ervas. Sirva com xarope de ácer, iogurte grego e noz-pecã.