Doce de fruta e bolachas de ontem

Preparação

Pré-aqueça um tacho em lume brando. Entretanto, corte a fruta em pedaços médios.

Deite a fruta e a bebida vegetal no tacho e deixe cozinhar lentamente durante cinco minutos. Quando a fruta amolecer, retire o tacho do lume.

Deite a farinha de arroz no mesmo tacho e bata com um batedor manual até ficar tudo homogéneo.

Volte a pôr o tacho em lume brando, tape e deixe cozinhar por mais dez minutos. Retire do lume.

Processe o preparado num liquidificador até ficar sem grumos. Reserve

Desfaça as bolachas em migalhas e torre-as numa frigideira antiaderente.

Em copinhos, faça uma camada de migalhas de bolacha, seguida do doce de fruta. Guarde no congelador durante 30 minutos ou deixe congelar durante a noite. Antes de servir, decore com pedaços de bolacha e fruta.