Para que o polvo fique como gostamos de o saborear, tenro e macio, é preciso cozê-lo previamente. O ideal é mergulhar aos poucos este molusco de oito tentáculos em água a ferver. Há quem o faça por três vezes, durante cerca de 20 segundos, antes de o deixar cozinhar. Os menos pacientes gostam de o embrulhar num pano e de lhe dar umas pancadas com um rolo da massa. A alternativa é congelá-lo durante dois dias. Na véspera da utilização, mergulha-se em água e deixe-se descongelar à temperatura ambiente.

1. Polvo à galega com batata cozida

Na região da Galiza, no norte de Espanha, o polbo á feira, como os habitantes locais lhe chamam, é um dos petiscos mais apreciados. Leve, fresco e saboroso, também tem muitos fãs por cá. Acompanhado com uma salada, é perfeito para uma refeição nutritiva e equilibrada. Pode adicionar-lhe azeitonas pretas temperadas com azeite e ervas.

2. Polvo assado no forno com batatas e cebolas

Nunca falha. É uma das receitas tradicionais mais apreciadas em território nacional e tem a vantagem de ser nutricionalmente equilibrada. Aprenda a preparar esta especialidade gastronómica, muito fácil de confecionar, que agrada a toda a família. Também pode polvilhar este prato com ovo cozido picado na altura de o servir.

3. Polvo à espanhola

É o exemplo perfeito do melhor que a cozinha mediterrânea, uma das mais saudáveis do mundo, tem para oferecer. Uma especialidade com sabor a mar, saborosa e nutritiva, que tanto pode servir como prato principal ou como salada, se o cortar este molusco em rodelas depois de o cozinhar. E se a experimentasse agora num dos próximos dias?