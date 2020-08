Ricas em sais minerais e vitaminas essenciais, as ostras são fonte de fósforo. Uma dose de 100 gramas fornece 95 miligramas deste mineral que melhora a saúde dos ossos e dos dentes, assim como 77,9 miligramas de cálcio e 2,1 miligramas de ferro, fundamental para combater a anemia. Há quem as aprecie ao natural, apenas com umas pedras de sal e umas gotas de sumo de limão. Outros só gostam delas cozinhadas a vapor, grelhadas, assadas ou gratinadas. Se é o seu caso, vai gostar das propostas que lhe apresentamos.

1. Ostras a vapor com um travo de lima e ovas de salmão

Uma entrada muito fresca para aqueles dias em que não está com muita fome ou, em alternativa, um petisco perfeito para um convívio daqueles que ficam na memória. Uma receita saudável e muito fácil de preparar. Em vez de ostras, também pode preparar esta receita com mexilhões grandes. Na falta de limas, pode usar sumo de limão ou toranja.

2. Ostras marinadas em azeite e especiarias

Para saborear na altura ou para guardar no frigorífico durante um ou dois dias, são perfeitas para degustar com pão alentejano ou pão mafrense, com broa de milho ou até com tostas. Uma proposta diferente com muito sabor a oceano. Substitua os limões por limas e/ou adicione coentros frescos picados finamente à marinada aromática de azeite.