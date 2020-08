Ostras marinadas em azeite e especiarias

Preparação

1. Passe as ostras por água corrente. Leve uma panela com um pouco de água no fundo ao lume. Junte as ostras frescas e tape. Deixe cozinhar até abrirem. Esprema os limões.

2. Abra as ostras com o auxílio de uma faca afiada. Regue-as com o sumo de limão, tempere-as com o sal marinho e reserve-as, ao ar livre, para uso posterior.

3. Verta o azeite para um frasco de vidro. Junte a pimenta-rosa em grão, o cravo-da-índia, as malaguetas secas e o alho em pó. Feche o recipiente e agite energicamente.

4. Adicione as ostras à marinada e leve ao frigorífico durante, pelo menos, quatro horas. Sirva as ostras frescas no frasco, retirando-as com a ajuda de um garfo ou de um pequeno espeto metálico.