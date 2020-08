Ostras cozidas com queijo e vegetais polvilhadas com tomilho

Preparação

1. Passe as ostras por água corrente. Leve uma panela com um pouco de água no fundo ao lume. Junte as ostras e tape. Deixe cozinhar até abrirem. Esprema os limões.

2. Abra as ostras, cuidadosamente, com o auxílio de uma faca. Regue-as com o sumo de limão e com o azeite, tempere-as com o sal marinho e reserve-as, ao ar livre, para uso posterior.

3. Pique a cebola, o pimento vermelho e o cebolinho em separado. Distribua o queijo e os vegetais pelas metades das ostras. Decore com o tomilho e polvilhe com as ervas da Provença. Sirva de imediato.