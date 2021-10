Polvo à galega

6. Transfira as rodelas de polvo para um recipiente de servir. Tempere-as com o restante sal e regue-as, de seguida, com o molho de azeite e paprica. Deixe macerar durante cerca de 30 minutos e sirva.

5. Retire o polvo da panela, escorra-o e corte-o em rodelas finas, com cerca de um centímetro de espessura. Misture o azeite com a paprica e reserve.

1. Leve uma panela com a água, uma colher de sopa de sal e as folhas de louro ao lume. Descasque o alho e adicione-o ao caldo.

Dicas

Se preferir, em vez de bater o polvo, congele-o durante dois dias. Na véspera da preparação da receita, mergulhe-o em água e deixe descongelar. No norte de Espanha, é comum servir esta receita de polvo com batatas cozidas. Há quem utilize a água da cozedura do polvo para as cozinhar.