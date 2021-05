Fonte de vida e de energia, o mar, que cobre a esmagadora maioria do planeta, é também fonte de riqueza e de alimento, conferindo às espécies que lá crescem um sabor característico que as torna irresistíveis. Apesar de serem muitos os que não passam sem carne à mesa, também é grande o número dos que preferem o peixe e/ou o marisco. Em entrada, como petisco ou em lugar de destaque como prato principal, não faltam especialidades de provar e repetir, como estas que aqui lhe sugerimos.

1. Ostras marinadas em azeite e especiarias

Para saborear na altura ou para guardar no frigorífico durante um ou dois dias, são perfeitas para saborear com fatias de pão alentejano, com broa de milho ou até com tostas. Uma proposta diferente com muito sabor a mar que vai surpreender os seus convivas no próximo jantar. Em vez de alho em pó, pode utilizar quatro dentes de alho cortados ao meio.

2. Salmão selvagem panado com chutney de manga e molho de salsa e coentros

Esta receita, com assinatura do chef francês Maxime Ogus, ex-consultor gastronómico da Transitions Optical, diplomado pela prestigiada École Hôtelière Jean Drouant de Paris, em França, não é apenas saborosa. Também previne a miopia. Use preferencialmente postas de peixe com cerca de 150 gramas cada, sem pele nem espinhas.

3. Tártaro de camarão com tomate e abacate

Uma entrada fresca e saborosa, plena de propriedades nutritivas, com um elevado aporte proteico e de fácil digestão. Não sabe que entrada é que há de preparar no seu próximo jantar convivial? Experimente esta! Substitua o tomate por manga para um travo mais adocicado e tropical, se preferir. Também pode juntar azeitonas pretas descaroçadas à mistura de tomate e abacate.

4. Ovos em cocote com salmão fumado e pimenta-preta

Uma proposta muito fácil, simples e rápida de preparar, ideal para um pequeno-almoço nutritivo ou para um lanche ou ainda como complemento depois de uma sopa num dia de menor fome. Atreve-se a experimentar? Se preferir, substitua o salmão fumado por filetes de cavala e polvilhe o peixe com pinhões triturados. Vai gostar da diferença!

5. Ostras suadas com queijo e vegetais polvilhadas com tomilho

Se não as aprecia ao natural, esta é uma forma mais confortável de as saborear. Anda com vontade de surpreender familiares e amigos com uma entrada ou com um petisco mais sofisticado? Experimente este! Também pode levar as ostras ao forno, previamente aquecido a 250º C, a gratinar durante cerca de quatro minutos, se as preferir cozinhadas.

6. Salmão teryaki sobre cama de couve-lombarda

Uma receita de peixe, saborosa e nutritiva, a considerar para uma das suas próximas refeições. Fácil e rápida de preparar, tem ainda a vantagem de conter poucos hidratos de carbono, o que a torna ideal para quem está de dieta. Substitua o mirin, um vinho de arroz japonês, adocicado, por ginjinha, para um paladar nacional e ainda mais aromático.

7. Bacalhau com natas sem natas

Apesar de não ter o ingrediente que lhe dá nome, não deixa de surpreender pela textura cremosa e pelo paladar irresistível. Descubra como enganar a balança sem prescindir de todo o bom sabor tradicional deste prato. Substitua o bacalhau por pescada e/ou adicone 200 gramas de camarão cozido descascado cortado em pedaços à receita.

8. Talharim do mar salteado com azeite e alho

Adora um bom prato de massa e não consegue resistir a camarões e mexilhões? Então esta é a receita de que estava à espera! Simples, rápida e muito fácil de preparar, surpreende pela versatilidade e pelo paladar, como facilmente perceberá ao lê-la. Experimente! Em vez de uísque, se preferir, também pode usar vinho branco, brandy ou conhaque.

9. Ostras a vapor com um travo de lima e ovas de salmão

Uma entrada muito fresca para aqueles dias em que não está com muita fome ou, em alternativa, um petisco perfeito para um convívio daqueles que ficam na memória. Uma receita saudável e igualmente muito fácil de preparar. Em vez de ostras, também a pode preparar com mexilhões grandes. Para um paladar mais tropical, pode recorrer a uma toranja.

10. Bacalhau com couve e azeitonas sobre cama de cebola com puré de pimento e grão-de-bico

Existem, no receituário tradicional nacional, mais de mil maneiras de confecionar este peixe que os portugueses tanto apreciam. Uma alternativa às receitas tradicionais para experimentar o quanto antes. Se gosta de ir variando, substitua o grão-de-bico por feijão branco e as azeitonas por alcaparras para um resultado radicalmente diferente.