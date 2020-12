Bacalhau com natas sem natas

Preparação

1. Corte o bacalhau em pedaços e coloque-o num recipiente com água de véspera, tendo o cuidado de lhe mudar a água várias vezes. Coza o bacalhau em água limpa, desfiando-o de seguida. Reserve para utilização posterior.

2. À parte, corte as cebolas em rodelas finas e as batatas em palitos, o mais fino possível, fritando-as num tacho. Leve o azeite ao lume numa frigideira, junte a cebola e deixe refogar.

3. Entretanto, num outro recipiente, dilua a farinha num pouco de leite frio. Aqueça o resto do leite e misture-o, pouco a pouco, no preparado anterior.

4. Leve o preparado do leite e da farinha ao lume até que o molho engrosse, sem nunca deixar de mexer. Retire do lume, tempere com sal e pimenta e junte uma pitada de noz-moscada.

5. Coloque o preparado de bacalhau num tabuleiro, pondo uma camada de batatas por cima. Cubra com molho branco e leve ao forno a gratinar. Sirva o bacalhau quente, acompanhado com as azeitonas.