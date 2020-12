Bacalhau com couve e azeitonas sobre cama de cebola com puré de pimento e grão-de-bico

Preparação

1. Descongele os lombos de bacalhau. Lamine, finamente, uma cebola em rodelas. Distribua-a por uma assadeira por cima de 2,5 dl de azeite. Disponha, em cima da cebola, os lombos de bacalhau escorridos, regue 0,5 dl de azeite e leve ao forno pré-aquecido a 200° C, durante 15 minutos.

2. Corte as folhas de couve-portuguesa em juliana e escalde-as em água a ferver temperada de sal durante cerca de cinco minutos. Depois, escorra-as bem e salteie-as em 0,5 dl de azeite com o alho picado. Por fim, junte as azeitonas pretas picadas.

3. Num tacho com o restante azeite, coloque a outra cebola e o pimento, sem veios nem sementes, cortados em cubos. Tempere de sal e estufe até ficarem macios. Acrescente o grão-de-bico cozido e cozinhe durante um minuto e meio, apenas para envolver sabores.

4. Escorra o excesso de líquido do preparado anterior e triture tudo com uma varinha mágica até conseguir a consistência de um puré cremoso. Sirva os lombos de bacalhau sobre a cebola, acompanhados com a couve-portuguesa salteada e o puré de pimento e grão-de-bico.