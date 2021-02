Reduzir a carne da alimentação é uma das formas de prevenir a diabetes. Em Portugal, um dos grandes apreciadores e consumidores deste alimento, surgem anualmente 60.000 novos casos da patologia, que afeta mais de 10% da população entre os 20 e os 70 anos. A alimentação das pessoas que sofrem desta doença e das que a querem prevenir exige precauções acrescidas. Descubra, de seguida, refeitas, simples e práticas, criadas a pensar nos que têm esta patologia que vão, seguramente, agradar a toda a família.

1. Canelones de espinafres e ricota

É uma das mais afamadas especialidades da gastronomia italiana. Adaptada pelos especialistas que colaboram com a associação britânica Diabetes UK, fornece apenas 160 calorias por dose. Para a preparar, necessita de canelones, queijo ricota, tomate e espinafres. Para conhecer os restantes ingredientes e o modo de confeção, clique aqui.

2. Pescada com cogumelos

É uma das propostas da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) no site Diabetes 365º, desenvolvido a pensar nas necessidades dos diabéticos nacionais. Deliciosa e nutritiva, fornece 246 calorias por dose e também ela se prepara em menos de nada. Para conhecer a lista de ingredientes e o modo de preparação, clique aqui.

3. Tomate recheado com bacalhau

Preparado para impressionar familiares e amigos com uma receita que, além de ser saudável e deliciosa, também desperta a atenção dos mais curiosos? Pode servi-la como entrada ou como refeição principal, após uma sopa, com uma salada ou com vegetais salteados. Para conhecer a lista de ingredientes e o modo de confeção, clique aqui.