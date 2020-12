As pessoas com diabetes podem e devem comer fruta, um alimento saudável e com inúmeros benefícios. Apesar de conterem hidratos de carbono e açúcares, basta ter alguns cuidados e seguir algumas recomendações para não colocar a sua saúde em risco. "Por ter fibra, [a fruta] aumenta a sensação de saciedade e melhora o trânsito gastrointestinal. Além disso, também contribui para a regulação da glicemia [açúcar no sangue]", sublinha um artigo do projeto de literacia de saúde Diabetes 365º.

"Tanto a Organização Mundial de Saúde como a Direção-Geral da Saúde reconhecem a fruta como parte fundamental de uma alimentação completa, saudável e equilibrada, precisamente o tipo de alimentação a privilegiar pela pessoa com diabetes", esclarece. "Uma peça de fruta contém entre 12 a 18 gramas de hidratos de carbono simples, não livres. Dada a presença de fibras, os hidratos de carbono da fruta são absorvidos lentamente, ao contrário do que se pensava há alguns anos", refere ainda.

É sempre preferível o consumo de fruta fresca, ao natural. "Quando é transformada em puré ou em sumos, perde conteúdo em fibra. Isso provoca não só uma menor sensação de saciedade como um aumento do pico de glicemia. Além disso, nesses formatos, existe tendência para consumir maiores quantidades de fruta, o que aumenta consequentemente a ingestão de hidratos de carbono e a glicemia. No caso da fruta cozinhada [cozida ou assada, as formas de ingestão mais comuns], esta perde nutrientes e vitaminas. Daí ser preferível, sempre que for possível, ingerir fruta fresca", sublinham os especialistas que colaboram com o Diabetes 365º.

Ao optar por incluir fruta à sobremesa, é importante reduzir a quantidade de hidratos de carbono, nomeadamente de batatas, de arroz, de massa e/ou de pão da refeição principal. Só assim evitará o risco de hiperglicemia. Por ser baixa em hidratos de carbono e gordura, a fruta é pobre em calorias, o que faz deste alimento uma escolha saudável para o seu lanche. Para além disso, pelo seu teor elevado de água e de fibra, ajuda a controlar o apetite entre as refeições principais, uma vantagem.

"Se quiser, pode acompanhar a peça de fruta do lanche com um pedaço de pão escuro. Não é obrigatório. Dantes acreditava-se que a fruta, por ter hidratos de carbono simples, provocava hiperglicemia com facilidade. Por isso, aconselhava-se acompanhar com hidratos de carbono complexos, como o pão ou as bolachas. Mas, ultimamente, observa-se que o seu índice glicémico [velocidade de subida da glicemia após ingestão] é mais baixo que o desses alimentos refinados", sublinha o Diabetes 365º.

"Daí que, se quiser acompanhar a fruta com hidratos de carbono complexos, deverá optar pelos integrais. Também pode optar por ingeri-la juntamente com um iogurte natural ou um punhado de frutos secos ao natural", recomenda o projeto de literacia multiplataforma que pretende auxiliar os portugueses a lidar com a doença. Os frutos de climas temperados que apresentam um índice glicémico mais baixo são a maçã, a pera, os citrinos, o pêssego e os frutos vermelhos. São esses que deve privilegiar.