Ter os triglicéridos altos, devido a causas hereditárias, a um estilo de vida desregrado ou uma combinação desses dois fatores, como muitas vezes sucede, contribui para o aumento do risco de vir a desenvolver doenças cardiovasculares. As pessoas com diabetes tipo 2, obesidade e/ou síndrome metabólica apresentam, com frequência, valores de hipertrigliceridemia elevados e o sedentarismo, uma alimentação desequilibrada e o consumo de álcool tendem, com o tempo, a agravar o problema.

"Certas doenças, como a gota, o lúpus eritematoso sistémico, o hipotiroidismo e a doença renal, por exemplo, estão também relacionadas com níveis desajustados, tal como também sucede com a gravidez nas mulheres, em especial depois do terceiro trimestre. Assim como determinadas classes de medicamentos. Os corticosteroides e alguns tipos de diuréticos podem aumentar os seus níveis", alerta ainda um artigo do Diabetes 365º, um projeto informativo multiplataforma que pretende auxiliar os diabéticos lusos.

1. Moderar o consumo de álcool

É uma das primeiras recomendações dos médicos. A Direção-Geral da Saúde não aconselha um consumo superior a duas bebidas alcoólicas por dia. Algumas pessoas são particularmente suscetíveis ao álcool, pelo que mesmo a ingestão de pequenas quantidades pode aumentar significativamente esses valores. Apesar de a reposta poder variar indivíduo para indivíduo, alguns estudos apontam para uma redução até 80 % dos níveis plasmáticos em pessoas com níveis altos e/ou com uma dieta rica em triglicéridos.

2. Atingir e manter o peso ideal

A obesidade é inimiga da diabetes, pelo que é fundamental procurar atingir e manter uma pesagem próxima da dos valores ideais, moderando a alimentação. A diminuição do peso melhora a sensibilidade do corpo à insulina e reduz os níveis de triglicéridos. "Aconselha-se um índice de massa corporal igual ou superior a 18,5 mas inferior a 25. No que se refere ao perímetro da cintura, no homem recomenda-se que seja inferior a 94 centímetros e, na mulher, inferior a 80 centímetros", esclarece ainda o Diabetes 365º.

3. Praticar exercício com regularidade

Pelos seus benefícios ao nível do metabolismo e da saúde, um aumento da atividade física é uma medida essencial para a redução dos níveis de triglicéridos, visto ter um efeito nos valores plasmáticos, ainda mais pronunciado do que a redução de peso. "Estima-se que o exercício físico aeróbico, andar, correr, pedalar e nadar, permita uma diminuição dos níveis de triglicéridos entre 10% a 20 %. Procure tentar fazer entre 30 a 60 minutos de desporto, quatro a sete dias por semana", aconselha o Diabetes 365º.

4. Escolher melhor o que come

O principal princípio que deverá aplicar na sua dieta é o da redução do número total de calorias que consome. Para além disso, deverá também diminuir o consumo total de hidratos de carbono. "O consumo habitual de quantidades significativas de frutose, o açúcar presente nas frutas, contribui para valores de triglicéridos altos, em particular em pessoas com níveis muito altos ou com obesidade abdominal", adverte ainda o Diabetes 365º. As gorduras saturadas dos óleos, a carne vermelha, natas e doces são de excluir.

5. Seguir as recomendações dos médicos

De acordo com a Direção-Geral da Saúde, o uso de medicamentos para reduzir os níveis de triglicéridos só deverá considerado se estivermos perante um risco cardiovascular particularmente alto. "No que se refere às terapêuticas disponíveis, as estatinas são a primeira opção a ser considerada. Trata-se de uma classe de fármacos que permite a redução do colesterol LDL, o chamado mau colesterol, e, consequentemente, diminuir esse risco, para além de baixar os níveis de triglicéridos", sublinha o Diabetes 365º.