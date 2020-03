Pouco conhecido, o tamarilho, Solanum betaceum na designação científica, é um arbusto frutífero da família das Solanáceas, que também inclui o tomate, a beringela e a batata, sendo que os frutos desta última não são comestíveis. É também conhecido como tomate-de-árvore, tomate-brasileiro ou tomate-japonês. Originário das zonas de maior altitude da Bolívia e do Peru, é um arbusto pouco ramificado, que atinge uma altura máxima de cerca de quatro metros.

O mais habitual é, no entanto, não ultrapassar os dois metros e meio. Esta espécie foi domesticada há séculos na região andina e tem vindo a espalhar-se por outras regiões do mundo graças ao seu fruto polivalente. Todos os frutos comestíveis deste género de plantas devem estar bem maduros quando são consumidos. As propriedades que tem e os usos que lhe pode dar são variados mas este fruto surpreende pela versatilidade e pelos benefícios que tem.

O tamarilho é um fruto que apresenta boas características nutritivas aliadas a um baixo nível de calorias, pelo que é adequado para dietas de emagrecimento. É muito rico em vitaminas A e C e também em cálcio, magnésio e ferro. O seu sabor inclina-se para o ácido, lembrando uma mistura entre o tomate tradicional e o maracujá-roxo. Pode ser consumido cortado ao meio retirando a polpa com uma colher ou adicionado a saladas, mas também pode ser cozinhado, grelhado ou assado. Pode igualmente ser consumido sob a forma de sumo, compotas, doces e molhos.

A sua ingestão ajuda a prevenir doenças cancerígenas, a controlar a tensão arterial, os níveis de colesterol, entre outros benefícios para a saúde reconhecidos por especialistas e validados por estudos científicos. Sendo um fruto que cresce bem em climas subtropicais, mas também nalgumas zonas temperadas, as zonas mais propícias do nosso país para o seu cultivo, crescimento e desenvolvimento são o Algarve e as ilhas dos arquipélagos da Madeira e dos Açores.