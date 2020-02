Pensa-se que o consumo de café como bebida surgiu na Etiópia através de abades que após fazerem uma bebida com os frutos do cafeeiro, notaram um aumento do estado de alerta durante as longas orações da noite.

Comercialmente são utilizadas duas espécies do cafeeiro (Coffea Rubiaceae): café arábica (C. arábica) e café robusta (C. canéfora). A primeira possui um sabor mais suave e aromático do que a segunda, por sua vez mais amarga e rica em cafeína.

Os frutos do cafeeiro podem ser podem ser desidratados inteiros, ou sofrerem a extração do grão de café verde do seu interior, para ser fermentado e desidratado. Na maioria dos casos, os grãos de café verde seguem para a torrefação. Neste caso, o café adquire a sua cor castanha característica. Após a moagem, o café poderá ser embalado apenas com uma, ou com as duas variedades arábica e robusta, em função das características finais que se pretendam.

Antes da torrefação o café verde pode ser descafeinado através da aplicação de um de quatro agentes que retiram até 99,9% da cafeína (água, o dióxido de carbono, o acetato de etilo e o cloreto de metileno). A seguir a esta etapa os grãos são novamente lavados para remover estes solventes. Apesar deste café ser mais tratado, estima-se que os resíduos de solventes não existam além dos 0,1% no produto final.

Outro aspeto importante a considerar quando escolher o seu café é a sua origem biológica ou não. Em comparação com os tradicionais, os cafés biológicos apresentam concentrações mais elevadas de compostos bioativos e de cafeína, como também não contêm resíduos de pesticidas e preservam a biodiversidade do ecossistema. O mesmo se aplica aos descafeinados biológicos, sendo que um dos solventes mais comuns utilizados, neste caso, ser a água.