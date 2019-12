Todos os materiais de que dispomos para conservar alimentos no frigorífico possuem prós e contras. Sempre que comprar caixas, película aderente, folha de alumínio ou outros recipientes para embalar alimentos, verifique se são adequados: devem conter a indicação “para contacto com alimentos”, ou um pequeno símbolo com um copo e um garfo.

Se costuma escolher alimentos já embalados em recipientes de plástico, considere comprá-los a granel. Dessa forma, evita o uso de plásticos desnecessários – muitos dos quais não são recicláveis – e garante que compra apenas as quantidades de que necessita, diminuindo o desperdício alimentar.

Não existe um material que seja, de forma total, o mais adequado para todos os alimentos. O alumínio, por exemplo, é desadequado para cobrir tachos e frigideiras e não pode ir ao micro-ondas. Para além disso, o seu contacto com alimentos ácidos e salgados, como o tomate, as azeitonas, a maionese, o vinagrete e o molho de tomate, pode provocar a migração de partículas do alumínio para os alimentos. Nestes casos, é preferível utilizar película aderente.

Para os restantes alimentos, guarde a cábula: