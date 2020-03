O recém-nascido não estará infetado, mas uma segunda análise realizada dentro de 72 horas deverá dar essa confirmação, escreve o Jornal de Notícias.

"O primeiro teste deu negativo. Será feito outro dentro de 72 horas e só aí se poderá saber se a criança está ou não infetada”, confirmou à Lusa fonte hospitalar.

Nasceu, esta terça-feira, no Hospital de São João, no Porto, um bebé de uma mulher grávida infetada com COVID-19. Tanto a progenitora como o recém-nascido "estão bem" e sob vigilância médica.

A mãe está internada com manifestações leves da doença há cerca de uma semana e o recém-nascido não apresenta qualquer sinal de infeção, sendo considerado "clinicamente saudável". Os efeitos do novo coronavírus em grávidas e possível transmissão do mesmo para o recém-nascido ainda não foi provada pela ciência.

Um novo estudo de caso na China sugere que o coronavírus que causa a doença COVID-19 é intransmissível das grávidas para os recém-nascidos. A investigação envolveu quatro grávidas infetadas que deram à luz num hospital de Wuhan, cidade onde foi detetado em dezembro o novo coronavírus, responsável por infeções respiratórias como pneumonia.

De acordo com este trabalho, nenhum dos quatro recém-nascidos teve sintomas de COVID-19, como febre ou tosse, apesar de, por precaução, terem sido isolados em unidades de cuidados neonatais intensivos. Os bebés continuam saudáveis e as mães estão curadas. Três das quatro grávidas tiveram um parto por cesariana. Um dos recém-nascidos teve um pequeno problema respiratório, mas apenas durante três dias, tendo sido ventilado mecanicamente.

Segundo o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), "já se pode afirmar com bastante segurança que não há transmissão intra-uterina mãe-filho, pelo menos quando a infeção ocorre no terceiro trimestre da gravidez, e que a alimentação com leite materno não está contraindicada, mesmo que a mãe esteja infetada".

Recomendações para grávidas