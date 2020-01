Quinze dos 20 portugueses residentes na cidade chinesa de Wuhan, o epicentro do surto de coronavírus, regressam a Portugal no segundo voo disponibilizado pelo Mecanismo Europeu de Protecção Civil, a partir de sexta-feira. A informação é avançada hoje pelo jornal Público que cita fonte do Governo.

No primeiro avião, que partiu esta manhã para a China, regressarão 250 franceses, e mantém-se o plano de, no segundo voo, marcado para sexta-feira, viajarem cidadãos de outras nacionalidades.

As autoridades de saúde da China anunciaram estar quarta-feira mais 26 mortes, o que eleva o balanço do coronavírus para 132 vítimas fatais, e 5.974 casos confirmados. O número já supera o número de infeções da epidemia de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) de 2002 e 2003, outro coronavírus que contaminou 5.327 pessoas no país. A SARS provocou 774 mortos em todo o mundo, 349 deles na China continental.

Vírus continua a alastrar

As autoridades de saúde alemãs confirmaram mais três casos de contágio pelo novo coronavírus (2019-nCoV) detetado na China, aumentando para quatro o número de contagiados naquele país. A Alemanha é o segundo país na Europa afetado pelo surto, depois de França.

Os sintomas associados à infeção são mais intensos do que uma gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias, como falta de ar.

Além do território continental da China, de França e Alemanha, também foram reportados casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Austrália e Canadá.

As autoridades chinesas admitiram que a capacidade de propagação do vírus se reforçou.