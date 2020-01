O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, encontrou-se hoje em Pequim com o presidente da China, Xi Jinping, para debater questões ligadas ao surto do novo coronavírus detetado no país, que causa pneumonias virais e que já infetou mais de 4.500 pessoas e provocou 106 mortos.

Segundo um comunicado divulgado pela OMS, “as duas partes” concordaram que serão enviados especialistas internacionais para visitar a China “o mais cedo possível” para trabalhar com autoridades e investigadores chineses na compreensão do surto e nos mecanismos de resposta. A OMS destacou ainda a seriedade com que as autoridades da China têm estado a trabalhar neste surto.

O debate entre a OMS e as autoridades chineses centrou-se ainda nas medidas de contenção do surto na cidade de Wuhan, centro da China, bem como medidas a tomar noutras cidades e províncias.

Foi ainda debatida a necessidade de estudos adicionais para compreender a gravidade e transmissibilidade do novo vírus (2019-nCoV), havendo partilha de dados e de material biológico com a OMS.

“Essas medidas promoverão a compreensão científica do vírus e contribuirão para o desenvolvimento de medidas médicas, como vacinas e tratamentos”, refere a nota divulgada no site da OMS.