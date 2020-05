Num discurso pessoal, por vezes humorístico, a pediatra Joana Martins conta-nos como é o dia a dia de uma profissional de saúde em plena pandemia do vírus SARS-CoV-2. Este é o décimo sétimo episódio da série "Diário da trincheira: vida no covidário":

Muitos relatos de doença COVID-19 grave têm surgido um pouco por todo o lado na imprensa. Por um lado, relatos de crianças que requerem apoio ventilatório, por outro, a tal “misteriosa” Doença de Kawasaki que muito tem inquietado a população, quer pelo seu nome exótico, quer pela dificuldade em explicar concretamente a sua causa. Assim, temendo ser um pouco simplista, tentarei explicar as diferenças entre as duas situações.

Numa primeira fase, quando surgiram relatos de infeção a SARS-CoV-2 na cidade de Wuhan e posteriormente em toda a província de Hubei, rapidamente ficámos com a ideia de que a população pediátrica era relativamente poupada. Proporcionalmente ao número de doentes adultos testados, as crianças correspondiam a uma estreita fatia da população doente. Daqui surgiu a perspetiva de que as crianças pudessem de facto ser maioritariamente assintomáticas quando em contacto com o vírus SARS-CoV-2, causador da COVID-19. Foram adiantadas algumas explicações para este fenómeno, desde a expressão de menor número de recetores virais no revestimento do aparelho respiratório das crianças, até à diferença do tipo de resposta imunitária que desenvolvem quando em contacto com o vírus.

No entanto, o que os relatos de grandes números de casos pediátricos sempre indicaram é que havia um grupo de risco identificado para a doença grave. Esta doença grave parece afetar 0,5 a 2% de todos os casos sintomáticos, testados e comprovados de COVID-19, e caracteriza-se sobretudo por insuficiência respiratória com necessidade de suporte ventilatório. O grupo de risco é composto por crianças com menos de um ano de idade e por crianças com patologia crónica prévia, sobretudo patologia respiratória, cardiovascular, doentes complexos com doença genética suspeita ou confirmada e doentes imunossuprimidos (sobretudo os doentes oncológicos sob quimioterapia). Por patologia respiratória crónica, assume-se patologia severa e não casos ligeiros de sibilância recorrente ou asma ligeira.

Sempre soubemos que estes doentes iriam existir, mas, comparando com o universo dos adultos, seriam uma raridade.

No entanto, nas primeiras semanas de maio, atingimos uma segunda fase de compreensão da pandemia COVID-19. Surgiram os primeiros relatos, inicialmente no Reino Unido e depois com ecos por toda a Europa, Estados Unidos da América e Canadá, de uma síndrome hiperinflamatório cuja incidência e características não estão devidamente caracterizadas.