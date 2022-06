O verão é propício a (muitos) convívios com a família e com os amigos, muitos deles à volta de uma mesa e, impreterivelmente, a falar de comida. De norte a sul do país, sem esquecer as ilhas, não faltam restaurantes, casas de pasto, petisqueiras, bares e cafés que surpreendem pelas iguarias gastronómicas que servem, pela decoração requintada que representam e/ou pela eficiência e pela simpatia do serviço. O difícil, muitas das vezes, é escolher. Na impossibilidade de os destacar a todos, deixamos-lhe aqui uma pequena seleção.

1. D'Avenida

Situado em plena avenida da Boavista, uma das zonas mais nobres da cidade do Porto, o D'Avenida, um restaurante inspirado no luxo exuberante do Dubai, é a simbiose perfeita entre o fine dining e o clubbing. Além de menus exclusivos de quatro ou seis momentos, também apresenta uma carta inspiradora e uma oferta de vinhos e de coquetéis que garante as melhores harmonizações. As especialidades do sushi bar são muito elogiadas. Às quintas-feiras, sextas-feiras e sábados, há animação com DJ.

2. Terroir

Sonho de dois empresários, Inês Santos e Erik Ibrahim, é um lugar para ir com os amigos e a família degustar sabores de Portugal e do mundo, num ambiente elegante mas, ainda assim, descontraído, com um serviço de excelência. Localizado na emblemática rua dos Fanqueiros, em pleno centro histórico de Lisboa, o Terroir propõe dois menus de degustação, um com cinco momentos e outro com oito, que procuram tirar partido dos produtos da época e que também estão disponíveis em versões vegetarianas.

3. Al Quimia

Tem fama internacional e, ano após ano, continua a fazer-se valer de uma cozinha de saberes e sabores. Este verão, as novas propostas do Al Quimia, o restaurante de fine dining do hotel Epic Sana Algarve, são novamente inspiradas nas paisagens algarvias e na diversidade de peixe e marisco da costa marítima portuguesa. Criativo, moderno e sempre surpreendente, este espaço de restauração refinado e cosmopolita também valoriza a utilização de produtos sazonais, locais e/ou de origens sustentáveis.

4. Manna Porto

Idealizado por Sara Sá e Hélder Miranda, um casal de empreendedores que largou a vida profissional que tinha para se lançar de corpo e alma um projeto de restauração inovador, o Manna Porto alia a gastronomia ao ioga. A comida orgânica, vegana e vegetariana que serve é feita com produtos locais e sazonais. O café de especialidade é outra das apostas deste espaço. Localizado na rua da Conceição, também tem uma mercaria e uma esplanada interior.

5. River Lounge

Elegante e sofisticado, com um ambiente exclusivo e contemporâneo, marcado pelas texturas e pela amplitude das formas, o River Lounge, um dos espaços de restauração do hotel Myriad by Sana Hotels, em Lisboa, é um restaurante singular com uma vista soberba para o azul do rio Tejo. Aberto diariamente, lava à mesa uma cozinha de autor com influências mediterrânicas que pode ser acompanhada por uma criteriosa seleção de vinhos portugueses. Ao final da tarde, há petiscos e coquetéis e, aos domingos, um delicioso brunch.

6. El Clandestino

Tem uma alma peruana mas serve uma gastronomia que é do mundo. As influências asiáticas são das mais evidentes nas confeções culinárias que saem da cozinha do El Clandestino. Depois de cinco anos no Príncipe Real, em Lisboa, mudou-se, em maio, para Cascais, para o local onde, durante mais de quatro décadas, funcionou o emblemático bar Piper's Pub. O novo menu foi elaborado pelo chef Teófilo Quiñones e propõe lombo salteado no wok, ceviche e ossobuco. Outra das novidades é a esplanada.

7. Sal na Adega

Palco de (re)interpretação da cozinha tradicional portuguesa, o Sal na Adega, o sedutor restaurante da AdegaMãe, em Torres Vedras, é também o espaço perfeito uma harmonização com os vinhos elegantes, frescos e minerais, nascidos no terroir atlântico, que este produtor vitivinícola desenvolve e comercializa. O bacalhau, símbolo maior da gastronomia nacional, assume um papel de relevo na carta do recinto, instalado num edifício com uma vista panorâmica para as vinhas. Mas também há carnes e mariscos.

8. Oui Mais Non

No Tivoli Fórum, no lugar anteriormente ocupado pela pastelaria francesa Ladurée, em plena avenida da Liberdade, em Lisboa, o Oui Mais Non, outra das novidades deste verão, é uma casa de chá irreverente na imagem e nas propostas que disponibiliza. Para além de quatro tipos de brunches e de dois menus de chás, há várias (e gulosas) especialidades de ovos, panquecas, sliders, tostas, crepes, bowls e saladas também petiscos, pratos de peixe e de carne e sobremesas originárias de várias partes do mundo.

9. Casa Plátano

Mais do que um mero restaurante, também dá nome a uma cafetaria e a uma loja. Localizado no coração de Fátima, é a evolução natural de um negócio de família. Apesar de funcionar como espaço de restauração do hotel Mercure Fátima, o requintado, mas descontraído, restaurante Casa Plátano surpreende os que o experimentam pela primeira vez com uma cozinha de conforto moderna, servida em doses (muito) generosas. O bacalhau à Plátano e o polvo assado são dois dos patos mais pedidos.

10. Oh!Vargas

É um dos pontos de paragem obrigatória de quem circula na Estrada Nacional 3. As origens remontam à década de 1950 mas só há três anos é o que o casal Teresa Esteves e Manuel Vargas pegaram neste restaurante, relançando-o com novas propostas. A nova carta do Oh!Vargas, com assinatura do chef Rui Lima Santos, integra seis opções de couvert, 11 entradas e 16 pratos principais, alguns deles para partilhar. Acompanhamentos são oito e sobremesas nove. A carta de vinhos também merece uma vistoria atenta.

11. 18.68

No largo Barão de Quintela, em Lisboa, num espaço anteriormente ocupado pela corporação de bombeiros voluntários mais antiga do país, o 18.68, o novo cocktail bar do Bairro Alto Hotel, é uma homenagem à história da cidade. A decoração, requintada e (muito) cosmopolita, transporta-nos de imediato para outro(s) lugar(es). Apesar de também servir petiscos, com assinatura do chef Bruno Rocha, são, no entanto, os coquetéis as estrelas da carta de bebidas elaborada pelo bartender Tiago Santos.

12. Aurora

Em julho de 2021, depois de passagens por vários hotéis de renome, em Portugal e no estrangeiro, o chef Vítor Veloso decidiu abrir um restaurante de cozinha de autor com a sua assinatura, o Aurora. É lá que agora cozinha, usando produtos sazonais de alta qualidade. Localizado em Loulé, no Algarve, apresenta uma ementa recheada de propostas arrojadas e cheias de sabor. Especialidades gastronómicas que unem o mar e a terra, com ingredientes frescos cultivados em terrenos agrícolas e peixes e mariscos da costa algarvia e da ria.

13. Coal

O verão é a melhor estação para servir peixe na grelha e, sendo este uma das principais estrelas da culinária portuguesa e estando o Coal situado em Cascais, terra de pescadores, a introdução de pratos inspirados no mar era uma novidade há muito esperada. Localizado na rua Afonso Sanches, este restaurante com esplanada, aberto em setembro de 2021, continua, no entanto, também a apostar na carne, grelhada na hora. Na carta deste verão, há também novas entradas e novas sobremesas.

14. Dahlia

Descontraída e descomprometida, a cozinha do Dahlia é o reflexo deste original espaço de restauração da capital. Localizado na travessa do Carvalho, perto do Mercado da Ribeira, serve, além de música eclética, pratos inspirados em várias gastronomias do mundo, confecionados com produtos da época e com muitos vegetais. Os apreciadores de vinhos naturais encontram aqui uma variedade de colheitas que surpreendem pela ousadia de sabores.

15. Casa Velha

Recomendado pelo reputado e (muito) disputado Guia Michelin, foi o primeiro espaço gastronómico da Quinta do Lago, no Algarve, hoje um dos resorts turísticos mais exclusivos de toda a Europa. Com um legado inquestionável, o restaurante Casa Velha tem agora um novo chef de cozinha. Alípio Branco o menu à la carte, introduzindo pratos tentadores e artesanais, com sabores frescos, locais e sazonais. O menu de assinatura, em constante evolução, garante uma experiência culinária que impressiona e satisfaz.

16. Insensato

É mais um projeto de um casal que, cansado do reboliço da capital, resolveu regressar às origens e abrir, em Tomar, um espaço de restauração consciente que também é uma livraria. Já elogiado internacionalmente, o Insensato, na rua da Silva Magalhães, propõe um menu inspirado nas viagens que Gabriel Soeiro Mendes e Selma Manjee vão fazendo pelo mundo. Há propostas veganas e vegetarianas e hambúrgueres vegetais biológicos e até um brunch. Os bolos e as panquecas fazem as delícias dos mais gulosos.

17. Soul Garden

Os fins de tarde são sempre mais agradáveis quando se desfruta de um coquetel em boa companhia. No Soul Garden, o refúgio urbano ao ar livre do Corinthia Hotel Lisboa, um espaço moderno, urbano e cosmopolita com uma decoração repleta de vegetação natural, as bebidas e as propostas gastronómicas da carta de snacks e petiscos criada com um conceito de partilha pelo chef Miguel Teixeira são servidas ao som da melhor música. O acesso pode ser feito pela avenida Columbano Bordalo Pinheiro ou pela avenida José Malhoa.

18. Canto dos Trovadores

Em 1990, a Taverna dos Trovadores, em São Pedro de Sintra, ganhou fama como bar de música ao vivo. Em pouco tempo, o conceito evoluiu para um restaurante e, agora, volta a reinventar-se com o Canto dos Trovadores. Frequentado por celebridades nacionais e internacionais, este espaço de restauração acaba de lançar cinco pizas de autor com os ingredientes preferidos dos seus clientes mais famosos, Rui Veloso, Joaquim de Almeida, Luis Represas e Fáfá de Belém. Fernando Pereira, fundador da banda Real Companhia, o gerente do espaço, também teve direito a uma uma.

19. Arigato Lisboa/Casica

Na alameda dos Oceanos, no Parque das Nações, é possível experimentar dois restaurantes numa só refeição. O Arigato Lisboa, que partilha instalações com o Casica, é a escolha recomendada para os que não resistem ao sabor diferenciador da gastronomia do Japão. Os que preferem os paladares da cozinha da América Latina podem deixar-se levar pela carta irreverente desenhada pelo chef Vitor Hugo ou, até, misturar propostas de uma e outra.

20. Sergio Crivelli - Ristorante Italiano

O verdadeiro sabor italiano é o que promete o chef úmbrio, nascido em Espoleto, no centro de Itália. No restaurante que abriu com o seu nome na rua Brito Capelo, em Matosinhos, dá corpo a uma culinária que funde as influências gastronómicas que uma das avós lhe transmitiu com os conhecimentos que foi adquirindo nas cozinhas de Milão, Roma, Lausana, Munique, Londres, Bruxelas e Lisboa por que passou. A carta do Sergio Crivelli - Ristorante Italiano inclui propostas sem glúten para os doentes celíacos.

21. Manjapão

Não esquece ninguém. A nova carta do Manjapão, o restaurante do hotel Dolce by Wyndham CampoReal Lisboa, em Turcifal, no concelho de Torres Vedras, está recheado de propostas gastronómicas que casam na perfeição com a estão mais quente. Os apreciadores de (boa) carne e de (bom) peixe não ficarão desiludidos com as novas criações do chef Rui Fernandes. Os vegetarianos também encontram aqui propostas originais e surpreendentes. O mil-folhas de pastel de feijão com gelado de uvada e Lourinhac é uma perdição.

22. Red Frog

É um dos bares mais exclusivos de Lisboa. A entrada faz-se por uma porta (muito) discreta no acesso ao Monkey Mash, outro dos templos da mixologia nacional. Integra a lista de 2021 dos The World's 50 Best Bars e mudou de morada. Em plena pandemia, o Red Frog trocou a rua do Salitre pela praça da Alegria, mas não alterou a essência. O que perdeu em espaço ganhou em exclusividade e requinte. Os coquetéis de autor, elaborados com ingredientes originais, são uma das atrações. Mas também há petiscos para (os) acompanhar.

23. Hen.tai Sushi Ramen

A decoração interior, com placas de aço galvanizado, procura recriar uma rua comercial de uma cidade oriental. Urbano, irreverente e cosmopolita, o Hen.tai Sushi Ramen, localizado na rua Elias Garcia, na Amadora, não deixa os seus créditos por mãos alheias. Para além de uma gastronomia apurada, confecionada de forma elegante, com respeito pelos ingredientes usados, também podem ser saboreadas bebidas asiáticas. Os apreciadores dos pokes havaianos também os encontram aqui em propostas de fusão.

24. Real by Casa da Calçada

Repleto de pormenores arquitetónicos singulares e cativantes, o Real by Casa da Calçada, um projeto decorativo com a assinatura do conceituado designer de interiores Paulo Lobo, faz gáudio de proporcionar uma aventura gastronómica num ambiente requintado com um toque romântico e moderno. O chef Hugo Rocha, perfecionista em tudo o que faz, inspirou-se em três pilares fundamentais, a portugalidade, a sazonalidade e a proximidade, para a criação de uma carta irresistível. Muitos dos vinhos são de produções sustentáveis.

25. Allegro Madeira

Para refrescar as tardes de sol ou as noites mais quentes da estação, o Allegro Madeira, um dos hotéis do Barceló Hotel Group, uma unidade hoteleira exclusiva para adultos, sugere coquetéis famosos, clássicos e deliciosos, para saborear, petiscando, entre amigos ou em família. Localizado na rua do Gorgulho, a poucos minutos do centro de Funchal, tem um bar no décimo-primeiro piso com uma vista privilegiada para o mar e para a capital do arquipélago da Madeira. O restaurante também está aberto ao público.

26. Fuel by Chakall

O intimista, sedutor e acolhedor restaurante do hotel The Pr1me Energize, localizado na rua de Ceuta, em Monte Gordo, é um espaço criado para degustar os sabores do mundo, aliando-os aos produtos típicos do Algarve. O azeite e as ervas aromáticas são uma presença constante no tempero dos alimentos. As sobremesas, com menos açúcar, são mais saudáveis. Além de vinhos e coquetéis, o Fuel by Chakall, com consultoria do prestigiado chef argentino, também serve águas aromatizadas, sumos de fruta fresca e smoothies.

27. Peixoco

A energia contagiante deste restaurante, que ainda não tem um ano, é visível no novo menu e na jovem equipa que, diariamente, procura honrar a qualidade e a sazonalidade do produto local. Situado na avenida José Mourinho, em Setúbal, o Peixoco é, também ele, um projeto de um casal. O português André Lucas e a francesa Constance Bauer conheceram-se em Portugal em 2016 e, em outubro de 2021, apesar da pandemia, realizaram o sonho de abrir um restaurante que se diferenciasse no panorma gastronómico sadino.

28. Palácio Chiado

Os imponentes tetos são uma das imagens distintivas do Palácio Chiado, em Lisboa. Erguido em 1781, foi palco de (muitas) festas. Era lá que aristocratas e apreciadores das coisas boas da vida se reuniam em faustosos banquetes para conviver, dançar e admirar obras de arte inéditas. Hoje, o edifício abriga um restaurante distintivo e um bar elegante e descontraído, o Sala. A nova carta de bebidas propõe coquetéis inspirados em nomes ou frases icónicas de filmes.

29. Oficina da Esquina

A Oficina da Esquina, o requintado mas descontraído restaurante que Vítor Sobral abriu na ilha Terceira, nos Açores, aposta, este verão, em pratos mais leves, mas sempre com a qualidade dos produtos locais, uma premissa de que o popular cozinheiro e empresário não abdica. Defensor da gastronomia portuguesa e dos ingredientes tradicionais, o chef tem aqui um novo laboratório de experiências. Inserido no hotel The Shipyard Angra, em Angra do Heroísmo, alia o sabor à tradição sem esquecer a sustentabilidade.

30. Golden Vista

É um espaço de convívio para comer, beber e cantar. Localizado na doca de Santo Amaro, em Lisboa, o Golden Vista veio revolucionar a oferta gastronómica da capital com uma inesperada proposta que aposta na comida de rua oriental e no karaoke para criar novos hábitos de diversão. O restaurante funciona no piso térreo. No primeiro andar, foi montado o palco e construído um bar que, além de coquetéis atrevidos, também serve petiscos e snacks. Para os que têm vergonha de cantar em público, há uma sala que se pode arrendar.

31. Therapist

Com dois espaços com esplanada, em Alvalade e no Lx Factory, em Lisboa, o Therapist sugere novidades cheias de sabor, cor e frescura. Confecionadas com alimentos da época, muitas são inspiradas nas novas tendências gastronómicas que todos os dias vão surgindo pelo mundo. Com consultoria de Amábile Kolenda, chef funcional, o(s) restaurante(s) fundado(s) pela empresária Joana Teixeira, faz(em) a apologia da alimentação saudável. Para a estação quente, a carta de coquetéis foi alargada com novas opções, com e sem álcool.

32. Boa-Bao

Nos restaurantes Boa-Bao em Lisboa e no Porto, num espaço inspirado nos mercados asiáticos da década de 1920, faz-se uma viagem sensorial que passa por destinos como a China, a Tailândia, a Indonésia, a Malásia, o Vietname, a Coreia do Sul, o Japão, as Filipinas e a Índia, com uma breve incursão por Camboja, Laos, Taiwan e Singapura. Sem fusões nem reinterpretações, as receitas servidas são originais e fazem-se acompanhar por coquetéis de autor, mocktails e/ou cerveja asiática.

33. Blind

Inspirado no famoso livro do escritor português José Saramago "Ensaio sobre a cegueira", que também já deu origem a um filme, o Blind tem um conceito único. Idealizado por Vitor Matos, chef premiado com uma estrela do Guia Michelin, este restaurante presta homenagem a poetas e escritores portugueses, materializadas em propostas gastronómicas de primeira linha. Situado na rua de Entreparedes, este espaço de restauração integra o Torel Palace Porto, o hotel de cinco estrelas do grupo Torel Boutiques abriu na cidade.

34. Di Casa

Com sete espaços no país, quatro em Lisboa, um no Estoril, um em Évora e outro em Vila Nova de Gaia, o Di Casa, que quando nasceu em 1984 se chamava Casa Pizza, aproveitou a chegada do tempo de maior calor para aligeirar a carta destes restaurantes italianos. No novo menu de verão, a sazonalidade volta a ser uma forte aposta. A massa fina e crocante das pizas e o perfume discreto da lenha impregnado na massa ligeira e estaladiça continuam a ser, quase quatro décadas depois, muito procurados e apreciados. Mas também há massas e risotos.

35. The Pr1me Beach Club

O restaurante à beira-mar do hotel The Pr1me Energize, em Monte Gordo, no Algarve, agora gerido por Mafalda Bastos, a antiga proprietária do reputado espaço de restauração Pézinhos n'Areia na praia Verde, é um bálsamo para a alma entre um mergulho no mar e um sesta na espreguiçadeira. O chef argentino Chakall é o responsável pela carta de verão deste ano do The Pr1me Beach Club, que é inspirada no mar e complementada pelos produtos da terra. Ao fim da tarde e à noite, há coquetéis sempre a sair.