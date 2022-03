Novo restaurante de inspiração mediterrânica do Porto aposta em jantares temáticos e vinhos portugueses

O nome, inusitado, é um acrónimo de três palavras. O M vem de música, o Ou de outras e o Co de coisas. Localizado no coração da eterna cidade invicta, na zona do Bonfim, o M.Ou.Co. é o primeiro hotel do país com um conceito multidisciplinar. Assumidamente pensado e dirigido para o mundo musical, integra uma sala de espetáculos, um bar, uma musicoteca e, agora, um novo espaço de restauração, o M.Ou.Co. Restaurante, com capacidade máxima para 50 pessoas.

A cozinha de inspiração mediterrânica é, a par dos vinhos portugueses, uma das apostas dos (muitos) jatares temáticos que o espaço de restauração tem vindo a planear. "Este restaurante surgiu para cultivar experiências multifacetadas e apelativas para os cinco sentidos. É por isso que quer fazer a diferença igualmente ao nível do paladar. Os produtos frescos sazonais marcam presença na carta, que será alterada ao sabor das estações do ano", informa em comunicado.

De segunda-feira a sexta-feira, o M.Ou.Co. Restaurante disponibiliza um menu de almoço, a partir de 12 €. "Nesta fase de arranque, os jantares acontecem às quintas-feiras, às sextas-feiras e aos sábados. Aos domingos, o almoço é à la carte. O preço médio nestes dias oscilará entre os 25 € a 30 € por pessoa", refere ainda o documento. A decoração, marcada por linhas minimalistas, foi influenciada pelo design nórdico europeu. Nos materiais construtivos de base, predominam o betão, a madeira e o barro cozido do tijolo. "Mas com o conforto no centro da experiência", asseguram os donos do espaço.

Localizado no número 67 da rua Frei Heitor Pinto, o M.Ou.Co. Restaurante está inserido num complexo com cerca de 5.000 metros quadrados, um espaço cultural de eleição que conta com uma oferta de 62 alojamentos de diferentes tipologias, cheios de evocações artísticas, além de uma piscina, de uma esplanada, de jardins e de três salas de ensaios. O carpaccio de bacalhau com tapenade de azeitona e misto de alfaces e vinagrete é uma das especialidades da nova carta.