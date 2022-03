O Hard Rock Cafe desafiou Lionel Messi a criar um hambúrguer. O jogador de futebol argentino, que brilhou durante 16 épocas no FC Barcelona, em Espanha, aceitou o repto e elegeu os três ingredientes da nova proposta gastronómica que a popular cadeia de restauração norte-americana está a comercializar em todos os restaurantes do grupo desde o início do mês. "Ele escolheu três ingredientes, um argentino, um espanhol e um molho", revela o chef Chakall, o embaixador deste novo lançamento em Portugal.

Além de dois suculentos hambúrgueres de carne picada, temperados e grelhados na perfeição, servidos num pão brioche torrado com alface romana desfiada, tomate amadurecido em vinagre e cebola roxa caramelizada, o Messi Burger inclui um molho especial fumado e rodelas de chouriço ibérico e provolone grelhado. "Apesar de ser um queijo italiano, os argentinos também o adotaram", justificou o cozinheiro, nascido em Tigre, na província de Buenos Aires, em 1972, durante a apresentação em Lisboa.

O eterno rival do internacional português Cristiano Ronaldo sugeriu ainda à cadeia de restauração servir o hambúrguer com ovo estrelado, uma possibilidade que tem um custo acrescido. "É uma honra elevar a nossa parceria com a estrela de futebol de renome mundial Lionel Messi", sublinha Jon Lucas, diretor de operações do Hard Rock Internacional. O lançamento do novo hambúrguer, disponível no Hard Rock Cafe Lisboa até 31 de maio, é uma das iniciativas da campanha Live Greatness, que contempla ainda o lançamento de uma t-shirt, de um hoodie e de um pin em parceria com o desportista argentino.

"Venho do país do futebol e vivo num país de futebol. O Messi é o meu jogador preferido. Acompanhei a carreira dele no FC Barcelona e agora sigo-o no Paris Saint-Germain FC. Não é um clube que admire particularmente mas sigo-o por causa do Messi", confidenciou publicamente o chef Chakall no evento. O novo Messi Burger pode ser saboreado no restaurante português da cadeia de restauração norte-americana, que fez 50 anos em junho de 2021, por 10,45 €. A versão com ovo estrelado custa mais 2 €.