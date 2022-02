Longevidade do reinado de Isabel II homenageada em vinho português. Custa 490 € e só existem 2.000 garrafas

No palato, tem notas de anis, maçapão, marmelo, casca de laranja cristalizada, melaço e cardamomo e ainda um toque subtil de caramelo. No nariz, é o aroma a charutos, café torrado, pétalas de rosa prensadas e gengibre que sobressai. Para assinalar o jubileu de platina da rainha britânica Isabel II, que subiu ao trono em 1952, a Taylor's criou o Taylor's Very Very Old Tawny Port Platinum Jubilee, um vinho do Porto único, à venda a partir de março na loja das caves da companhia nortenha.

"Os vinhos selecionados para o lote desta edição limitada foram escolhidos individualmente e lotados pelos nossos provadores", informou esta manhã a empresa em comunicado de imprensa. "As décadas de envelhecimento em madeira concentraram este vinho quase a uma essência, produzindo aromas intensos e complexos de nozes e especiarias, evidenciados por uma acidez crocante que confere ao vinho uma frescura atraente", esclarece ainda o documento.

Foram produzidas apenas 2.000 garrafas deste néctar cor mogno vivo com um bordo ocre claro, que vai ser vendido a 490 €. Para além de um aroma intenso de mel de urze, também evidencia notas de couro chamuscado, de carvalho fino, de figo e de especiarias. "Tem uma maravilhosa estrutura aromática que envolve o nariz, seduzindo-nos desde o primeiro gole. No palato, apresenta uma concentração maravilhosa e uma acidez brilhante e atrevida", assegura a Taylor's.

"Estamos muito satisfeitos por nos associarmos a uma comemoração tão excecional com o lançamento de um vinho do Porto único. Este é o vinho perfeito para fazer um brinde à rainha Isabel II", garante Adrian Bridge, diretor-geral da empresa histórica, detentora do alvará real de fornecedora de vinho do Porto à coroa britânica. Engarrafado na clássica garrafa fosca dos tawnies de idade da Taylor's, este néctar é comercializado numa elegante caixa de madeira de faia.

"Este excecional vinho do Porto é elaborado a partir dos melhores vinhos das nossas extensas reservas de vinhos velhos, que têm estado a envelhecer em cascos de carvalho desde que a rainha sucedeu ao trono, atestando silenciosamente o extraordinário reinado de Isabel II como a monarca com o reinado mais longo da história britânica", refere ainda o executivo. Fundada em em 1692, a Taylor's é uma empresa familiar reconhecida pela qualidade dos néctares que produz.