É um dos mais afamados vinhos portugueses. Segundo a tese defendida pelos produtores ingleses, terá, todavia, começado a ser produzido no século XVII, depois de os mercadores britânicos adicionarem brande ao vinho da região do Douro que comercializavam para evitar que azedasse durante as viagens. A origem da data internacional que o celebra deve-se, no entanto, ao Center for Wine Origins, uma instituição dos EUA que o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) integra.

O Dia Internacional do Vinho do Porto, que hoje se comemora, foi criado há precisamente 10 anos, em 2012. O dia nacional assinala-se, desde 2014, a 10 de setembro. Foi nessa data que, em 1756, foi estabelecida, pelo primeiro marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, aquela que é considerada a primeira região demarcada e regulamentada do mundo, o Douro Vinhateiro. Mais de 85% da produção é para exportação. Estas são algumas das novidades no mercado nacional.

Pintas Porto Vintage 2019

Impressionou o crítico norte-americano Mark Squires na avaliação que fez para a prestigiada publicação Robert Parker Wine Advocate. Este vinho fortificado produzido pela Wine & Soul, empresa criada pelo casal de empreendedores Sandra Tavares da Silva e Jorge Serôdio Borges, é um field blend, um monovarietal com mais de 40 castas diferentes, proveniente de vinhas muito velhas, com quase 90 anos.

Com 108 gramas de açúcar residual, o Pintas Porto Vintage 2019 foi engarrafado em maio de 2021, após um estagio de 19 meses em velhos barris de castanheiro. Além de notas frescas de cassis, também conhecido como groselheira-preta, é marcado por notas de amora e violeta. Na boca, predominam taninos tensos e definidos. Este néctar tem um preço de venda ao púbico recomendado (PVP) de 70 €.

Taylor's Late Bottled Vintage Port 2017

É um dos últimos lançamentos deste produtor de vinho do Porto centenário. Esta nova edição, que promete ficar na história, tem distribuição exclusiva da Heritage Wines e representa o melhor de um ano que teve uma das melhores colheitas de que há memória num passado recente na região. Este late bottled vintage acompanha na perfeição queijos intensos e sobremesas de chocolate ou frutos silvestres.

É, por isso, perfeito para encerrar uma refeição em grande estilo e com muito sabor. De um vermelho rubi com uma tonalidade intensa, este néctar destaca-se, desde logo, no paladar, a partir do primeiro gole, pela presença forte de fruta de baga vermelha. No final, distinguem-se, na boca, sabores ricos de chocolate preto que conferem uma dimensão sedutora a este vinho do Porto. O PVP é de 15,90 €.

Boeira Very Old Tawny Port Zeus Edition

Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca e Tinto Cão foram as cinco castas usadas pela Quinta da Boeira na produção do 1917 Boeira Very Old Tawny Port, o vinho do Porto fortificado que é comercializado numa elegante garrafa de cristal, uma edição de colecionador, exclusiva e limitada, à venda por 5.000 €. Os muitos anos passados em casco conferiram-lhe uma tonalidade dourada e elegante.

Concentrado e denso, este néctar exala aromas de frutos secos, mel e especiarias. Na boca, são as notas com um sabor intenso a noz-moscada, a frutos secos e a café a sobressair. Uma textura rica, intensa e voluptuosa que culmina num final elegante e persistente. A Quinta da Boeira já tinha surpreendido o mercado ao lançar, em 2019, uma edição (muito) limitada deste vinho num frasco de perfume.

Quinta do Pôpa Porto Vintage 2017

Menos doce e mais seco e atrevido na forma de se apresentar. Assim é este vinho, uma homenagem a José Ferreira, mais conhecido como Zeca do Pôpa, pai de Stéphane Ferreira e Vanessa Ferreira, muitas vezes apelidados popularmente netos do Pôpa. Um vintage equilibrado e fresco, com uvas de vinhas velhas, com uma excelente estrutura, marcada pela fruta intensa, que se apresenta aqui expressiva e muito pura.

A elevada atipicidade climatérica registada no final de 2016 e em grande parte de 2017 esteve na origem de períodos extremamente quentes e secos. A vindima desse verão foi das mais precoces dos últimos anos, antecipando em três semanas o período de corte habitual. Esta colheita extemporânea originou, todavia, mostos de grande qualidade, com bons níveis de açúcares e compostos fenólicos, como é o caso deste vinho.

Vinho do Porto Dalva Colheita 2001

Para comemorar o vigésimo aniversário da inscrição da região do Alto Douro Vinhateiro como Paisagem Cultural, Evolutiva e Viva na lista do Património Mundial da UNESCO, a produtora vitivinícola C. Da Silva aposta, no primeiro trimestre de 2022, numa edição limitada muito especial. O Vinho do Porto Dalva Colheita 2001, com enologia de José Manuel Sousa Soares, conta apenas com 3.000 garrafas.

Rico em cor e em taninos, revelando o seu melhor na fantástica persistência e exalando aromas de fruta madura desde o primeiro travo, este vinho fortificado, com notas florais e frutos silvestres, tem um enorme potencial aromático e de envelhecimento. O corpo excecional e a suave estrutura dos taninos conferem-lhe um paladar longo e exuberante. É recomendado para acompanhar sobremesas com chocolate e/ou fruta.

Portal 6 Barrels Tawny Reserve Port

Não é propriamente um vinho novo mas os rótulos foram renovados para atrair novos consumidores. O trabalho gráfico esteve a cargo de José Costa, designer da AREA 17, agência criativa que já tinha procedido à mudança de imagem dos vinhos de mesa da Quinta do Portal. Na sequência da seleção criteriosa dos seis melhores cascos, foi elaborado um vinho licoroso que é perfeito para um aperitivo.

Depois da refeição, também é indicado para acompanhar fruta, pudins e queijos. O Portal 6 Barrels Tawny Reserve Port não é, todavia, o único vinho do Porto deste produtor de Celeirós do Douro, no concelho de Sabrosa, a exibir um novo rótulo. Também o encontra noutras propostas, como é o caso do Portal 29 Grapes Reserve Ruby Port, do Portal Fine Tawny Port ou ainda do Portal Fine White Port.

Real Companhia Velha Porto 1900

A par do Real Companhia Velha Porto 1908 e do Real Companhia Velha Porto 1927, este é um dos vinhos fortificados presentes na coleção de três néctares históricos que a empresa lançou, no último semestre de 2021, para assinalar os 265 anos da sua criação. A requintada embalagem, com três garrafas de 200 mililitros, é uma edição limitada. Foram feitos apenas 500 exemplares e tem um PVP de 2.500 €.

1900 é considerado um ano de produção generosa, ainda que com qualidade reconhecida. Segundo relatos da época, a vindima terá começado no final de setembro, com um clima de feição após alguns dias de chuva. Apesar de ter menos cor e menos estrutura do que os dos anos clássicos, exibe um tom tinto aloirado. No nariz, revela uma delicada expressão aromática, com notas exóticas de resina, baunilha e madeira velha.

Niepoort Vintage 2019

Em Vale de Mendiz, no concelho de Alijó, a vindima começou no dia 2 de setembro em boas condições. As últimas uvas chegaram na primeira semana de outubro. Todos os anos são lembrados por razões distintas e únicas e 2019 será, certamente, recordado como um ano com incríveis mostos naturais, com uma acidez equilibrada, em virtude de um clima muito fresco, recordando o elegante e ido ano de 2008.

Com um rebordo roxo-escuro e uma grande profundidade de cor, o Niepoort Vintage 2019, engarrafado em 2021, seduz pelo aroma fino e moderado, com notas primárias de frutos escuros e especiarias. A integração da fruta e a estrutura tânica garantem um extraordinário equilíbrio entre volume e elegância, resultando num final de boca impressionante. Com grande potencial de envelhecimento, tem um PVP de 89 €.

Poças Colheita 2011

É outro field blend, um monovarietal com uma mistura de castas que lhe modelam e acentuam o caracter. De um tom vermelho acastanhado, este vinho do Porto é marcado por notas de cacau, de figo desidratado e de caramelo. Na boca, é o toque sedoso, fresco e harmonioso, na origem de uma sensação que desvenda notas de cacau. O final é longo e elegante. Excelente digestivo, valoriza qualquer refeição.

Este vinho fortificado da Poças é perfeito para uma maridagem com sobremesas doces, como é o caso de um leite-creme, de uma tarte de maçã com ou sem gelado, de um pastel de nata, de uma musse de chocolate e de umas rabanadas. Além de especialidades internacionais, como o christmas pudding e a crème brulée, pode ser apreciado com um quadrado de chocolate de leite. Deve ser servido ligeiramente fresco, a 18° C.

Dalva Porto Colheita Tawny 1934

Envelhecida ao longo de muitas décadas em pipas, esta é uma colheita especial, agora disponível numa edição exclusiva, limitada a 700 garrafas numeradas. Ano após ano, o estágio deste vinho fortificado conferiu-lhe uma complexidade excecional, tornando-o num vinho do Porto Tawny de excelência. O zelo permanente e a vigilância atenta do adegueiro e do enólogo que o fizeram moldaram-lhe a personalidade, forte.

A cor âmbar, brilhante e carregada, com laivos esverdeados, remete para a longa idade deste néctar de nariz complexo, dominado por notas de madeira envelhecida e caramelo torrado, com o vinagrinho característico. Em segundo plano, apesenta apontamentos de tabaco e especiarias, com um toque de caril. Deve ser servido ligeiramente refrescado, entre 12º C e 14º C no verão e 14º C e 16º C e no inverno.

Brig's Dry White

É, a par do Brig's Rosé, outra das novidades no mercado. Um vinho especialmente suave, leve e fresco e profundamente aromático, criado pela Poças a pensar no universo da mixologia. Códega, Rabigato e Malvasia Fina foram as castas usadas nesta proposta irreverente. Com a tonalidade de um amarelo palha, este néctar distingue-se pelo aroma floral e citrino, com nuances tropicais e exóticas marcadas.

Elaborado com uvas provenientes de um solo com uma grande percentagem de xisto, é um excelente aperitivo. Por ser refrescante, é ideal para os dias quentes. O Brig's Dry White deve ser, idealmente, harmonizado com queijos suaves, com frutos secos, com amêndoas torradas e/ou com azeitonas. Pode ser servido como base de um coquetel ou simples, com gelo, com uma casca de limão e/ou com água tónica.

Taylor's Reserve Tawny Port

Historical Collection III é o nome da nova edição limitada da coleção de garrafas históricas da Taylor's, que inclui uma renovada versão de Taylor's Reserve Tawny Port. Um tributo à longa e rica história do vinho do Porto que serve também para dar continuidade à longa tradição de inovação da marca. Apresentadas em embalagens colecionáveis e exclusivas, as novas propostas homenageiam o passado.

Esta nova proposta é inspirada nas garrafas em forma de maço cilíndrico que fizeram furor em Inglaterra em meados do século XVIII. Afilados em direção ao ombro, em vez de completamente paralelos, os lados do recipiente, o antecessor imediato dos modelos cilíndricos dos dias de hoje, recupera uma estética antiga, associando-a a um vinho fortificado com uma personalidade intemporal.

Sandeman Porto Founder's Reserve

Depois da colaboração com o ilustrador e designer gráfico Mário Belém para reforçar a forte ligação desta prestigiada empresa vinícola ao mundo da arte, a Sandeman associou-se à ilustradora Camila Nogueira para se aproximar à comunidade artística, apresentando a nova identidade moderna, urbana e cosmopolita da marca. O resultado é uma nova edição especial e limitada com uma embalagem colorida.

Com uma tonalidade rubi, Sandeman Porto Founder's Reserve é um néctar com notas de frutos vermelhos. Produzido de acordo com os métodos de vinificação tradicionais, esta referência do portefólio da Sogrape usou uvas apanhadas manualmente, que foram depois pisadas para poderem dar início ao processo de fermentação na sua origem. A adição de álcool vínico moldou-lhe a personalidade.

Quinta da Boeira Diamond White Port

Também não é novo mas faz parte de uma nova experiência que a Quinta da Boeira pretende proporcionar aos amantes desta bebida. O Boeira Tasting Pack é composto por um livro e por sete miniaturas de 100 mililitros de várias referências da marca. É o ponto de partida para (re)criar facilmente em casa uma sala de provas para especialistas e/ou para ensinar os principiantes a provar Vinho do Porto.

Atendendo à heterogeneidade dos consumidores desta bebida, que inclui de iniciantes a especialistas, o livro não só conta a história da quinta como também fornece informação sobre este vinho e ainda apresenta sugestões para, num ambiente familiar ou de amigos, recriar uma sala de provas e/ou até promover um concurso. Este kit inclui folhas de prova e até as devidas instruções para as preencher.

Dalva Porto Colheita Tawny 1950

Vinho do Porto Tawny de uma só colheita, também ela especial, este néctar fortificado da C. Da Silva, que detém a marca Dalva, foi envelhecido ao longo de várias décadas em pipas, processo que se prolongou até ao momento de engarrafamento. Vinho do Porto raro, de qualidade excecional, com edição limitada a 700 garrafas numeradas, é outra das novidades com enologia de José Manuel Sousa Soares.

1950 foi considerado um ano vitícola ameno, com noites frias e temperaturas diurnas moderadas. Apesar de ideais, estas condições climatéricas, aliadas ao verão frio que se fez sentir, contribuíram para uma vindima tardia. O resultado foram vinhos delicados, como este. O nariz deste néctar untuoso e melado é marcado pela presença de frutos secos, com apontamentos subtis de café, de caramelo e de baunilha.