10 vinhos a experimentar com caráter de urgência. Há propostas para todos os gostos

Apesar de (ainda) não a ter a fama nem o proveito do de outros países, o vinho português não para de atrair atenções em todo o mundo. Nos primeiros meses de 2021, as vendas cresceram 14%. O mercado britânico é um dos mercados externos que têm vindo a ganhar terreno. De norte a sul do país, não faltam néctares irresistíveis. Portugal tem ainda a vantagem de produzir tintos, brancos e rosés a preços muito atrativos. Esta seleção de vinhos é a prova disso. Saiba como e com o quê é que os deve servir.

1. 1808 Tinto 2020 Colheita Bio

Os vinhos naturais, atualmente muito em voga, são uma das grandes paixões do enólogo Hélder Cunha e este exemplar da região da Beira Interior com o selo Beira Interior DOC é um bom exemplo do que este profissional tem vindo a fazer nesta área. A Medalha de Ouro nos International Organic Awards, uma distinção de que muito se orgulha, já ninguém lha tira.

"O 1808 é um tinto que vale a pena conhecer pela elegância e pela estrutura das uvas, que são cultivadas a 700 metros de altitude", defende o especialista. Este vinho deve ser servido, idealmente, a uma temperatura entre os 14° C e os 16° C. Para além de uma quiche de legumes, é perfeito para acompanhar um bife grelhado ou um caril de vegetais. Este vinho da Casca Wines custa 4,98 €.

2. Carlos Reynolds Branco 2019

A gama Carlos Reynolds é uma das mais recentes da Reynolds Wine Growers e o seu branco, elaborado à base das castas Arinto e Antão Vaz, é um vinho jovem e fresco que dispensa formalismos para ser desfrutado. "Não precisa de uma receita elaborada nem de uma ocasião especial. Basta encontrar um momento para relaxar, abrir uma garrafa e deixar que este novo Alto Alentejo lhe faça companhia", garante o produtor Julian Reynolds.

Para tirar partido das suas características orgânicas, o Carlos Reynolds Branco 2019, com um preço de venda ao público recomendado de 7,99 €, deve ser servido a uma temperatura que deve oscilar entre os 11° C e os 12° C. Para além de pratos frescos e ligeiros, como é o caso do robalo escalado grelhado com legumes salteados, do sushi ou dos mariscos, também é a bebida perfeita para acompanhar queijo de cabra.

3. Roquette & Cazes 2018 Tinto

Feita a quatro mãos pela dupla de enólogos Manuel Lobo da Quinta do Crasto e Daniel Llose do Château Lynch-Bages, esta proposta vínica da Roquette & Cazes é um vinho clássico do Douro, feito a partir de três das mais famosas castas desta região vitivinícola, a Touriga Nacional, a Touriga Franca e a Tinta Roriz.

O Roquette & Cazes 2018 é, de acordo com Manuel Lobo, "um vinho cheio de complexidade, mas também de frescura. Um vinho de grande elegância, mas com caráter forte, que cativa ao primeiro contacto". À venda por 20 €, deve ser servido a uma temperatura entre os 16° C e os 18° C. Acompanha bem com pratos de carne e caça, confecionados na grelha ou no forno.

4. Howard's Folly 2019 Reserva Branco

Com aromas complexos de lima, frutas cítricas e notas de fumo e carvalho tostado, o Howard's Folly 2019 Reserva Branco é o primeiro reserva branco da empresa. "É uma ótima escolha para quem procura um vinho branco com elegância, textura e a complexidade de clima fresco", assegura o enólogo australiano David Baverstock. "Vai tornar-se, certamente, num clássico", vaticina.

O rótulo da garrafa deste lançamento da Howard's Folly Wine foi pintado por um grupo de crianças apoiadas pela Sovereign Art Foundation (SAF), a instituição de caridade criada pelo fundador da marca, Howard Bilton. Com um preço de venda ao público recomendado de 24 €, deve ser servido a uma temperatura a rondar os 14° C. Além de bacalhau e de peixe assado no forno, é recomendado para acompanhar carnes brancas.

5. Regueiro Reserva Alvarinho 2020

Distinguido com o prémio Verde Ouro, na categoria Vinho Verde Alvarinho, pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, este lançamento vínico da Quinta do Regueiro é muito mineral e fresco. O produtor Paulo Cerdeira Rodrigues define-o como "um vinho encorpado, mas ao mesmo tempo leve".

"Tem uma graduação alcoólica moderada e uma acidez cítrica envolvida com o álcool que dá imenso prazer beber, despertando várias sensações gustativas", garante ainda o empresário. Idealmente, deve ser saboreado entre os 8° C e os 10° C. Combina bem com pratos de peixe, mariscos e carnes brancas. É comercializado a 9,80 €.

6. Gruta das Torres Arinto dos Açores 2018

Este novo lançamento da Picowines - Cooperativa Vitivinícola do Pico, nos Açores, estagiou no interior da terra, a 17 metros de profundidade, no fundo da gruta que lhe dá o nome. "O vinho Gruta das Torres Arinto dos Açores 2018 é o resultado da simbiose perfeita dos elementos e nutrientes da natureza", garante Bernardo Cabral, enólogo consultor da associação.

"Num ano seco e com menos irreverência do clima, apercebemo-nos de que podíamos criar um vinho diferenciador e realmente irreverente, que celebrasse a essência do Pico", garante o especialista. Para além de mariscos e de sushi, pode ser harmonizado com pratos de peixe fresco ou cozido e queijos de pasta mole, com sabor mais intenso. Custa entre 35 € e 40 €.

7. Torre de Palma Rosé 2020

Esta proposta vínica da Torre de Palma, no coração do Alto Alentejo, é um vinho rosé de aroma intenso, com um tom rosa suave e com grande frescura em prova. Produzido com as castas Touriga Nacional, Aragonez e Tinta Miúda, o Torre de Palma Rosé 2020, segundo Luísa Rebelo, proprietária da herdade, "insere-se na estratégia de enaltecer este tipo de vinho, muitas vezes associado aos dias mais quentes de verão".

Essa é uma crença que importa desmistificar. "Na verdade, é um vinho transversal, muito versátil, ideal para qualquer altura do ano", assegura a produtora. Comercializado em caixas com três garrafas a 56,70 €, este néctar rosado deve ser servido a uma temperatura entre os 8° C e os 10° C. Idealmente a acompanhar pratos mediterrânicos e da cozinha japonesa, como a sopa de peixe, o sushi e a tempura. Também é ideal para início de refeição.

8. Quinta de Ventozelo Tinto Cão 2018

Com este vinho, o primeiro que lançou em 2021, a Quinta de Ventozelo alargou a sua coleção de monocastas. Para José Manuel Sousa Soares, diretor de enologia do grupo Gran Cruz, este é um vinho "diferente por ter uma cor mais azulada numa matiz de intensidade média". "Tem aromas de frutos vermelhos e também tropicais, com bom corpo e boa acidez e um final sedoso e muito intenso", descreve.

"É, por isto, um vinho que representa bem o terroir de Ventozelo, quando se pensa em castas que produzem vinhos com caráter, mas muito frescos e redondos, prontos a serem apreciados e que não cansam", sublinha ainda o especialista. Com um preço de venda ao público recomendado de 13,50 €, deve ser servido entre 16° C a 18° C. É aconselhado para acompanhar pratos da cozinha tradicional portuguesa e petiscos, apesar de ser muito versátil na ligação gastronómica.

9. Cabriz Biológico Tinto

Produzido da forma mais natural possível, com o mínimo de intervenção humana, o Cabriz Biológico Tinto é, na perspetiva do enólogo Osvaldo Amado, um néctar que "respeita a natureza ao mesmo tempo que tira partido das evoluções tecnológicas que permitem hoje fazer os vinhos de antigamente num perfil atual".

O sabor desta proposta da Cabriz, com um preço de venda ao público recomendado de 5,99 €, é frutado, destacando-se sobretudo os frutos vermelhos frescos. Deve ser servido a 18° C, a acompanhar queijos maturados, peixes de confeção elaborada, carnes brancas e carnes vermelhas de confeção moderada da cozinha mediterrânica, chinesa, indiana e africana.

10. Herdade de São Miguel Colheita Selecionada 2020 Rosé

De um cor de rosa claro, com um aroma fresco com notas de frutos tropicais e frutos vermelhos, o Herdade de São Miguel Colheita Selecionada 2020 Rosé, uma das propostas vínicas da Casa Relvas, sediada em São Miguel de Machede, no Alentejo, é fresco e mineral, apresentando um paladar intenso e envolvente. Com um preço de venda ao público recomendado de 5,29 €, deve ser servido com peixes grelhados, marisco, sushi e saladas, idealmente a uma temperatura que deve oscilar entre os 8° C e os 10° C.